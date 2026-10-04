Panamá tiene un Gehry. ¿Sabemos lo que tenemos?

A veces los países poseen tesoros cuyo verdadero valor tardan en reconocer. Panamá recibió 3,004,266 visitantes internacionales en 2025. Ese mismo año, un solo museo en una ciudad de España recibió 1,305,003 visitantes. Es el Guggenheim Bilbao, la obra de Frank Gehry que trascendió sus paredes para convertirse en símbolo de una ciudad, motivo de viaje y fuente de orgullo colectivo. Las cifras no son directamente equivalentes, pero su escala invita a hacernos una pregunta: ¿qué podría ocurrir si Panamá creyera con la misma fuerza en uno de sus grandes íconos contemporáneos?

El Guggenheim nos deja una lección profundamente humana: viajamos también para emocionarnos. El 69% de sus visitantes en 2025 procedía del extranjero y, en sus primeros tres años, el 83% de quienes llegaron al museo había viajado a Bilbao expresamente para conocerlo. Detrás de esas estadísticas hay millones de personas que compraron un boleto, abordaron un avión, caminaron por una ciudad y se dejaron sorprender por algo que habían soñado conocer.

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Panamá tiene también una obra de Frank Gehry: el Biomuseo. Ya dedicamos nuestra columna anterior a explicar aquello que lo hace excepcional. No necesitamos repetirlo. Lo que necesitamos ahora es preguntarnos si somos capaces de mirarlo con otros ojos. No como una hermosa construcción que está allí, en Amador, sino como una imagen de Panamá que puede viajar por el mundo y despertar en otros el deseo de venir a encontrarse con ella.

Esa convicción ha encontrado en Victoria "Vic" Murillo una promotora incansable. Arquitecta y fotógrafa, ha dedicado años a documentar y compartir el valor del Biomuseo. Ahora, con su iniciativa "100 días, 100 espacios de conexión", ha decidido llevar ese mensaje a cuantos lugares sea posible. Lo ha hecho en Panamá, Europa y Norteamérica; ante universidades y centros educativos, organizaciones de arquitectura, fotografía y cultura, clubes cívicos y cámaras de comercio. Su propósito es sencillo y enorme a la vez: hacer que más personas crean en una posibilidad para Panamá.

El próximo miércoles 7 de octubre, Murillo llevará esa conversación a APEDE, ante las comisiones de Turismo; Urbanismo, Transporte y Movilidad; y Educación y Actualización Ejecutiva. Allí convergerán sectores distintos alrededor de una misma idea. Porque ningún ícono se construye solamente con concreto y acero. Se construye cuando una sociedad lo abraza, cuando el sector privado lo impulsa, cuando las instituciones lo incorporan y cuando los ciudadanos comienzan a sentirlo como suyo.

Bilbao entendió esa posibilidad. En 2025, la actividad asociada al Guggenheim generó 782,3 millones de euros de demanda económica, aportó 676,7 millones al PIB y contribuyó al mantenimiento de 14.319 empleos. No podemos trasladar automáticamente esas cifras a Panamá ni olvidar que el "efecto Bilbao" fue parte de una transformación urbana mucho mayor. Pero sí podemos aprender de algo esencial: cuando una ciudad cree en aquello que la hace única y sabe compartirlo con el mundo, la cultura también puede convertirse en prosperidad.

Panamá parte de una posición extraordinaria. En 2025, nuestros más de tres millones de visitantes internacionales dejaron B/.6.583 millones en ingresos turísticos. Tenemos conectividad aérea, naturaleza, historia, diversidad cultural y una posición geográfica que durante siglos ha hecho del encuentro nuestra razón de ser. Quizás el próximo salto del turismo panameño no dependa solamente de conseguir que más personas pasen por Panamá, sino de lograr que quieran venir a Panamá, quedarse, descubrirla y recordarla.

Imaginemos por un instante al Biomuseo ocupando un lugar central en esa invitación: en aeropuertos, campañas internacionales, programas de stopover, hoteles, congresos, universidades y medios alrededor del mundo. Imaginemos a un viajero viendo sus formas y colores y preguntándose: "¿Dónde queda eso? Quiero conocerlo". Bilbao consiguió despertar ese deseo alrededor de una obra de Gehry. Nosotros tenemos también un Gehry, pero tenemos algo más: detrás de sus paredes está la historia de un pequeño istmo que cambió el planeta.

Tal vez por eso la cruzada de Vic Murillo merece ser escuchada. Porque las grandes transformaciones comienzan muchas veces así: con alguien que mira lo que todos vemos y descubre allí una posibilidad que los demás todavía no alcanzamos a imaginar. Sus 100 días y 100 espacios de conexión son una invitación a mirar nuevamente lo que tenemos y a atrevernos a soñar en grande. Panamá no necesita buscar en el mundo un nuevo símbolo. Ya lo tiene frente al mar. Ahora nos toca creer en él, hacerlo nuestro y conseguir que el mundo también se enamore de él.