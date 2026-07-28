Partidos e inclusión: Entre la pose y el derecho

El reciente anuncio de que los partidos políticos en Panamá —con el Partido Popular a la vanguardia— que buscan impulsar la participación de personas con discapacidad en las estructuras de poder y los procesos electorales genera, de salida, una mezcla de optimismo y legítimo escepticismo.

La iniciativa nos presenta talleres, discursos sobre "compromisos permanentes" y promesas de igualdad. Sin embargo, quienes entendemos la política criolla y conocemos las deudas sociales del país sabemos que, en estas tierras, el papel lo aguanta todo y la demagogia camina sin muletas.

Es rescatable, por supuesto, que se ponga el tema sobre el tapete. Las declaraciones que exigen no ver la inclusión como un mero trámite legal para cumplir con el Tribunal Electoral, apuntan al corazón del problema. Durante décadas, los colectivos políticos han tratado a las poblaciones vulnerables como cuotas burocráticas o, peor aún, como carne de cañón para rellenar nóminas de suplencias invisibles en tiempos de campaña.

El ejemplo del diputado y representante Omar Ortega en San Miguelito es valioso, pero sigue siendo la honrosa excepción que confirma la regla. No podemos permitir que su caso sea utilizado como una "cortina de humo" para ocultar la desnudez de un sistema que sigue siendo profundamente excluyente. La verdadera inclusión no se agota en un seminario de fin de semana para "brindar confianza" a los participantes; se demuestra abriendo espacios reales en las directivas nacionales, financiando campañas en igualdad de condiciones y eliminando el paternalismo rancio que ve a la persona con discapacidad como un objeto de beneficencia y no como un sujeto de derecho técnico y político.

Si los partidos políticos quieren que les creamos este repentino ataque de civismo inclusivo, deben empezar por casa. ¿Están sus sedes preparadas con accesibilidad universal? ¿Cuentan sus plataformas digitales y propuestas con intérpretes de Lengua de Señas Panameñas o formatos accesibles para personas con discapacidad visual? ¿Están dispuestos a postular a estos líderes en circuitos clave y no solo donde saben que el partido va a perder?

Garantizar la empleabilidad, la salud y la representación de este sector no es un acto de caridad partidaria de cara a las próximas elecciones; es una obligación democrática y de derechos humanos. Mientras las cúpulas sigan diseñando sus estrategias a puertas cerradas y en entornos inaccesibles, estos movimientos no pasarán de ser una bien calculada pose para la foto de prensa.