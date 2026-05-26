Periodismo energético: Campo de oportunidades para una nueva especialización

La cobertura periodística de los temas energéticos. Durante largos años, suelen limitarse al aumento de las tasas, los apagones o el tema de la interconexión, pero el sector energético es complicado e implica una visión más profunda sobre los temas que lo conforman.

El informe sobre energía no es una tarea sencilla, dado que es un campo técnicamente complejo que engloba aspectos relacionados con la regulación, la producción, la traslación, la sostenibilidad de los mercados internacionales, la transición energética, la eficiencia y las tecnologías emergentes. El periodismo tiene la misión compleja de comprender este lenguaje para transmitirlo de manera clara, práctica y comprendida a la sociedad, lo que resulta ser un desafío muy importante.

Para cubrir esta necesidad, en Panamá se ha impulsado dos períodos de diplomado para crear por primera vez esta especialización, lo que representa un avance considerable y un nicho de nuevas oportunidades para los periodistas, ya que se requieren profesionales capaces todo saber acerca del sector energético y exponer la información a los ciudadanos, en términos pedagógicos y responsables.

Es evidente que en un contexto en que los medios y el propio periodista quieren desarrollar nuevos sectores de contenido. Esta especialización permite ofrecer innovaciones en reportajes, explicativos, periodismo visual, cubrimiento de empresas, sostenibilidad empresarial, análisis de datos y seguimiento de políticas públicas.

No se puede ignorar que los desafíos actuales plantean al periodista especializado convertirse sobre todo en un interlocutor; los intereses de la población, hacer preguntas clave, dar seguimiento a la información, puesto que el periodismo del siglo XXI necesita especialización, profundidad y utilidad pública; de manera que temas tales como los energéticos no deben ser un asunto técnico, sino una conversación nacional que ilumine a toda la nación.