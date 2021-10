¿Por qué los niños?

¿Por qué ese afán del mundo en tinieblas en destruir a la niñez? Porque son los más vulnerables. Los que menos pueden defenderse. Son las víctimas más numerosas de todas las guerras, no solo porque mueren, sino porque quedan huérfanos, hambrientos y traumatizados.

Son las víctimas más sufrientes de la pobreza extrema, porque en los seis primeros años de vida, el cuerpo, el cerebro, se está formando y alimentando, y quedan siempre secuelas mentales y físicas de las hambrunas. Adultos tarados por falta de nutrientes en el cerebro, en esos primeros años de vida, luego no podrán funcionar óptimamente en la vida.

Son los niños presa fácil de la marginación que afecta su educación al no recibir la formación adecuada en las escuelas.

La deserción escolar es muy grande en los países más pobres. Los niños ya en cuarto grado de primaria, cuando su cuerpecito adquiere más tamaño y fuerza, por presión de los papás en los campos, abandonan las escuelas para trabajar la agricultura y otros menesteres.

Luego son las víctimas propicias de todo maltrato y abuso, tanto mental, físico y sexual. No pueden defenderse. Son en extremo vulnerables. Los dramas familiares, ellos los viven muy intensamente. Son muy sensibles a los enfrentamientos de sus padres, a los divorcios y separaciones.

Además, por su todavía muy incipiente capacidad de discernimiento, pueden asimilar sin ningún filtro todo lo que ven en los medios de comunicación, tanto películas, videos de niños y el uso de la tecnología de internet. Fácilmente se hacen adictos a estos medios. Igualmente a otros vicios.

Por otro lado, en el primer mundo, en muchos países, ya son adoctrinados en la ideología de género, al extremo que hay libros escolares, charlas y videos, canciones y obras de teatro, donde se pretende demostrar que la unión marital de personas del mismo sexo es algo natural y hasta querido por Dios.

También la legislación, en algunos lugares, permite que al nacer un niño o niña, no se les registre según su sexo, para que después la creatura decida si quiere ser hombre o mujer, igual que se les permite operarse para cambio de sexo a cierta edad sin el consentimiento de sus padres. Y no digamos el terrible crimen del aborto, donde millones de criaturas no pueden nacer, porque ya han sido asesinados en el vientre de sus madres.

Todo esto es una estrategia de las tinieblas para acabar, destruir a la niñez a nivel global, y así crear una nueva generación de personas muy dañada. Los cristianos tenemos que leer todos estos acontecimientos desde la fe y el Evangelio, además del uso de las ciencias. Y defender a la niñez.

Monseñor.