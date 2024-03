Potenciando la innovación y la diversidad en la era tecnológica

En la actualidad, no mantenemos una elevada representación de las mujeres en las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), lo que no solo limita su presencia en la fuerza laboral, sino también el potencial innovador y la diversidad en estos campos esenciales.

De acuerdo con el estudio para el fomento y promoción de las mujeres y niñas en el sector STEM del 2020, sólo el 35% de los estudiantes de carreras y programas del campo de las STEM, son mujeres en América Latina y Caribe. Esta disparidad resulta inquietante, sobre todo al considerar que la diversidad de perspectivas es crucial para abordar los desafíos complejos que enfrenta nuestra sociedad.

Para lograr un cambio significativo, es crucial comenzar desde la base, fomentando el interés y la confianza de las niñas en STEM desde una edad temprana. Esto lo podemos impulsar a través de la creación de programas educativos que promuevan la participación activa de las mujeres en disciplinas STEM, como men torías, becas y clubes extracurriculares, son esenciales para cerrar la brecha de género en estas áreas.

Pero, ¿por qué es relevante la diversidad en las profesiones STEM?, la inclusión de más mujeres en STEM no sólo enriquecerá la fuerza laboral con diversas habilidades y perspectivas, sino que también garantizará que la tecnología y la innovación sean verdaderamente una muestra representativa de la sociedad en su conjunto.

Además, a medida que avanzamos hacia un futuro cada vez más impulsado por la tecnología, es fundamental que las soluciones desarrolladas reflejen las necesidades y experiencias de todas las personas. La diversidad de género en STEM no solo es una cuestión de equidad, sino también una estrategia inteligente para potenciar la innovación y abordar los desafíos globales de manera más efectiva.

Desde SONDA estamos convencidos de que si es posible potenciar la diversidad e inclusión, así como apoyar la participación de mujeres en la industria TI, es por ello que contamos con nuestro programa 'SONDA Mujeres', en el cual buscamos generar un movimiento que inspire, no sólo dentro de la organización, sino que también motive a todos nuestros colaboradores (as) a incentivar a sus hijas y familiares a aspirar a cargos de TI, considerando que es este, uno de los mercados más prometedores de la actualidad. Sigamos en colectivo desde el sector público y privado impulsando la inclusión y participación activa de las mujeres en las carreras profesionales en STEM, las cuales sin duda constituyen los empleos del futuro y su evolución va directamente enfocada en fomentar el desarrollo sostenible no solo para impulsar la innovación, sino también el bienestar social y el crecimiento inclusivo.

