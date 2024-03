Preservar el agua: Un compromiso inaplazable

En Panamá, la realidad de la sequía ha golpeado fuertemente nuestras puertas, recordándonos la fragilidad de uno de los recursos más preciados de nuestro planeta: el agua. La crisis hídrica que enfrentamos ha afectado múltiples sectores del país, siendo el tráfico del Canal de Panamá uno de los más resonados actualmente, lo que repercute en la economía nacional y más allá de nuestras fronteras; haciendo evidente que estamos ante un momento crítico en la historia, donde la conservación del agua se vuelve una urgencia global.

El agua desempeña un papel fundamental tanto en la operatividad de una variedad de negocios como en nuestras necesidades esenciales como seres humanos. Sin embargo, los desafíos relacionados con los recursos hídricos se ven agravados por presiones climáticas, infraestructuras deficientes y problemas de gobernanza. En este contexto, es imperativo que tomemos medidas concretas para preservar este recurso vital y garantizar su disponibilidad para las generaciones venideras.

Desde el punto de vista de una cervecería, el agua es mucho más que un componente clave en nuestra producción; es el insumo que sostiene toda nuestra cadena de valor. Es necesaria para obtener la materia prima, como la cebada y el lúpulo, que se utiliza para elaborar las bebidas, hasta para entregar una bebida que los consumidores puedan disfrutar. Su escasez no solo representa un desafío para nuestras operaciones, sino un riesgo global que amenaza el bienestar económico, social y ambiental de nuestras comunidades.

Como líderes en la industria cervecera a nivel mundial, en Cervecería Nacional asumimos la responsabilidad de ser agentes activos en la solución de estos desafíos. En nuestras operaciones, promovemos la eficiencia del agua a través de tecnologías innovadoras y enfoques sostenibles. Es por ello que, en Cervecería Nacional hemos establecido la meta de utilizar tan solo 2.7HL de agua por 1 HL de cerveza en el embotellamiento de cada cerveza para el cierre del año en curso.

Además, invertimos en soluciones para abordar los desafíos hídricos locales fuera de nuestras instalaciones, con la meta de mejorar la disponibilidad y calidad del agua en el 100% de nuestras comunidades en áreas de alto estrés hídrico para el año 2025. Esto incluye la elaboración de estudios de factibilidad para la creación de un fondo de agua para las cuencas abastecedoras de la Ciudad de Panamá. Asimismo, se han implementado acciones de conservación para mantener la salud de las fuentes de agua, enfocados en la protección, restauración y gestión integral de los bosques y recursos hídricos en las cuencas de los ríos Chagres y Pacora.

Reconocemos que enfrentar estos desafíos requiere de la colaboración de todos los sectores. Por ello, extendemos una invitación abierta a otras empresas, organizaciones y gobiernos para que sigamos trabajando en conjunto por preservar y gestionar responsablemente el agua. Juntos, podemos hacer una diferencia significativa.

Nuestros esfuerzos en la gestión del agua no solo son cruciales para el presente, sino que también sentarán las bases para un futuro de prosperidad compartida. Estamos comprometidos con la construcción de un mundo donde el acceso al agua sea sostenible y equitativo para todos, reafirmando nuestro compromiso con esta causa vital y urgente. La conservación del agua no es una opción, es un imperativo que no podemos postergar.

