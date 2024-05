La filosofía hoy plantea una serie de cuestiones y preguntas fundamentales relacionadas con la existencia, el conocimiento, la ética, la política y muchos otros aspectos de la experiencia humana.

Aunque la filosofía pueda parecer abstracta y teórica, también tiene aplicaciones prácticas en la vida cotidiana y en la comprensión de la historia de un país como Panamá. En el contexto de la historia panameña, la filosofía puede proporcionar una lente crítica a través de la cual se pueden examinar y discutir conceptos clave como la identidad nacional, la justicia social y los derechos humanos.

Yerina Riddell estudiante panameña entrevistada señala que los filósofos podrían analizar el desarrollo de la identidad panameña a lo largo del tiempo y el impacto de factores como la diversidad étnica, la historia colonial y la geopolítica en la formación de la identidad nacional. Además, la filosofía puede ayudar a examinar cuestiones morales y éticas en la historia de Panamá, como la lucha por la independencia y la soberanía, así como las violaciones de los derechos humanos y los desafíos a la justicia de grado social.

Los filósofos pueden analizar argumentos de consenso basados en diversas opiniones y acciones, lo que ayuda a arrojar luz sobre acontecimientos pasados y presentes en Panamá.

También se pueden utilizar herramientas filosóficas para pensar sobre temas como el poder político y la democracia en la historia de Panamá.

Los filósofos políticos pueden analizar las ideas y teorías de diferentes sistemas políticos y su impacto en el desarrollo de la política panameña.

Y como esta ha caído en un círculo vicioso de corrupción donde el empresario y el clasismo es un modus operandi para obtener beneficios patrimoniales de este círculo de personas en específico.

Yerina Riddell sustenta igualmente que esto ayuda a comprender como ha caído en decadencia la política panameña y sin oportunidades que el sistema político de Panamá cambie porque la base del sistema democrático o sea el pueblo es corrupto y hay que quitar del ADN político de Panamá el clientelismo, si no se conoce la historia estamos condenados a repetirla, pero en las escuelas del estado y particulares no se sale de Cristóbal Colón como un descubridor y no como el detonante de crueles sucesos a lo largo de los años que duró la conquista, y tampoco de como los Estados Unidos nos manipuló o influenció con su poder en tiempos vulnerables, donde no se tenía definida aún una identidad nacional, de ser libres.

Yerina Riddell argumenta que los usos de la filosofía en la historia panameña son diversos y significativos. Al proporcionar un marco para la reflexión y el análisis crítico, la filosofía puede ayudar a comprender mejor los conceptos y dilemas clave que han dado forma a la historia de Panamá, al mismo tiempo que ofrece nuevas perspectivas y nuevos enfoques a los problemas actuales y futuros.

