Sector primario, sobreviviendo y retando ante una nueva crisis: COVID-19

Una labor muy poco reconocida, pero que en momentos difíciles cobra importancia y visibilidad, cubriendo una de las necesidades básicas del ser humano, la alimentación. Durante la crisis que estamos viviendo, que abarca desde el tema sanitario hasta problemas económicos, sociales y políticos, es necesario enfocarnos en un punto relevante y de suma importancia: la producción y el abastecimiento de alimentos.

Mientras la mayoría de las personas estaban "encerradas" por causa de una cuarentena que se plantó al tratar de contener el virus, otro grupo de personas estaba arriesgándose día con día, como verdaderos héroes, para lograr la sostenibilidad de la población y por qué no, del país.

Un sector que ha trabajado incansablemente por mantener la estabilidad de la nación y que, sin embargo, ha sido ignorado no solo por los ciudadanos sino también por el gobierno, que se beneficia por partida doble, es el productor, agrícola, ganadero o pesquero.

Durante la crisis por la COVID-19 se han enfocado, el gobierno y grupos de interés, en un sinfín de temas, que atañen, no voy a negarlo, pero han perdido del radar a aquel sector, que, unido con otros, mantuvo, mantiene y mantendrá de pie al pueblo panameño.

Es más, pensemos en una situación extremista pero posible: usted se dirige a hacer el mercado, estando allí no encuentre carne, pollo, ni pescado; usted mantiene la calma creyendo poder buscar en otro sitio, seguidamente, se dirige a otro pasillo y no encuentra arroz, cebolla, pimentón, ni maíz; se dice a usted mismo: "no importa, mejor es que cierren este establecimiento".

Se dirige a otro lugar a buscar yuca, plátano, otoe, frijol y nada, no hay. Decide "no perder más el tiempo" y se va a buscar frutas, le gusta la piña, la sandía, el melón y tampoco encuentra nada. Dígame, ¿cómo cree que se sentiría?

Luego de analizar aquella situación, estoy segura de que usted empezará a valorar mucho más el papel que juega el sector primario, siendo este el motor del mundo, ya que usted puede tener todo el dinero, pero de qué serviría si no tiene alimentos en su mesa. Así como los hoteles, empresas de manufactura, comercios, han tenido que adaptarse y adoptar nuevas prácticas, acá, en la agricultura, ganadería y pesca, también.

Hoy día el productor nacional trata de implementar métodos sostenibles, cambios tecnológicos y medidas de bioseguridad que garanticen la calidad de sus productos, pero no es sencillo, ni barato.

Entidades relacionadas con el tema, han puesto en marcha programas que aportan al desarrollo y optimización de estos trabajos, pero falta aún más; hace falta compromiso, seriedad y respeto por el trabajo de los productores y ganaderos panameños.

El sector primario puede considerarse el punto de partida de cualquier economía, es hora de impulsarla; de darles las herramientas, de incentivar. Los programas de financiamiento son buenos, pero hace falta capacitación, respaldo; es necesario que la gente produzca y que una vez eso suceda, se le dé la posibilidad de competir en el mercado de manera leal con precios justos.

Existen muchas maneras de alinear objetivos y mejorar aquellos aspectos que nos hace falta, por ejemplo, la capacitación intensiva de los productores, ganaderos y pescadores, dotándoles no solo de los recursos y herramientas, sino también del conocimiento especializado.

Implementar planificaciones de seguimiento y control de cada uno de los proyectos; adicional a crear un equipo, generando productos de calidad y recibiendo respaldo de comercialización.

Esta tarea no solo tiene dos partes, gobierno y sector; consta de muchas más y dentro de ellas está usted y yo. Consuma la producción nacional y esté pendiente de lo que sucede, ya que la seguridad alimentaria es prioridad, en crisis o no.

Estudiante de Maestría UIP.