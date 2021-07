Sentido de culpa, ¿afecta a portadores de la COVID-19 si sus familiares se enferman o mueren por causa del virus?

El pasado 8 de marzo de 2020, se reportó el primer caso de muerte por la COVID-19 en Panamá. En la actualidad (julio 2021), hay alrededor de 6 574 fallecidos a causa de la COVID-19, según informe del MINSA.

Nadie está exento de contraer y contagiar a un familiar con la COVID-19. Desde el anuncio del primer caso de fallecimiento o por el simple hecho de que Panamá es un país en donde transitaron alrededor de 3 343 916 pasajeros, desde la reapertura del Aeropuerto Internacional de Tocumen el 12 octubre del 2020 a mayo del 2021.

La COVID-19 es una enfermedad contagiosa que, en la mayoría de los casos, llega a los hogares panameños por una persona que pudo estar estudiando,trabajando, haciendo deporte o supermercado, en actividades religiosas o incluso diligencias de razón personal o familiar.

¿Pero qué pasa si esta persona contagia a su abuelo(a), padre, madre, hijo(a), hermano(a) o pareja? ¿Sí la persona contagiada fallece y el portador del virus no? ¿Si durante el cuidado de la persona contagiada se dice o actúa de manera indebida, lastimando los sentimientos de ambas partes? O si luego de recuperadas, ambas partes o alguna, queda con secuelas que le impida realizar todas las actividades que antes hacía o, peor aún, por las estrictas medidas de cuarentena no pudo despedirse correctamente de su ser querido.

Todos estos factores pueden llevarnos a sentir culpa, pero ¿Qué es la culpa? Según la Real Academia Española, la culpa es la acción u omisión que provoca un sentimiento de responsabilidad por un daño causado. Aunque, en ocasiones, el sentimiento de culpa invade nuestro ser haciendo que nos sintamos culpables sin motivo alguno, lo que podemos nombrar culpa real y falsa, respectivamente.

Lamentablemente, la culpa falsa la padecen muchas personas en esta pandemia, lo que ue se puede convertir en una amenaza porque sanciona excesivamente a quien la sufre, ya que es una fuente de estrés, ansiedad, frustración y desasosiego, lo que es realmente injusto, para quienes su comportamiento ha sido mayoritariamente adecuado.

Ahora bien, cómo diferenciamos una culpa de la otra. Si tomamos las máximas precauciones posibles y nos contagiamos, a su vez, contagiamos a otros, estamos hablando de la culpa falsa y la responsabilidad la tendrá el virus de la Covid-19.

De momento, no somos inmunes, pero, si no tomamos en serio las normas o protocolos de bioseguridad, no nos vacunamos cuando nos toca, buscamos excusas y nos lanzamos a conductas con riesgos graves, asumo que posiblemente conviviremos con un sentimiento de culpa durante mucho tiempo.

Incluso comprometeremos a otras personas, como familiares, compañeros de trabajo y amigos, porque debemos tener en cuenta que vivimos en comunidad. Ahora describiré algunas afectaciones que son provocadas por la culpa:

Malestar emocional, principalmente caracterizado por su capacidad de perturbar el pensamiento y la conciencia.

Sensación de autodesprecio o desvalorización, que trae como consecuencia bajo autoestima.

Relaciones distantes, es decir, no nos sentimos merecedores del vínculo que nos une con otra persona.

Insomnio y estrés debido a la carga de culpas que no nos corresponden, quitándole la oportunidad a la otra parte de sentir culpa y responsabilizarse por lo que hizo.

Malestares de tipo gástrico por ansiedad.

Aislamiento social, por estar pensando en lo que no fue nuestra culpa.

No obstante, cabe destacar que la culpa no es mala si la sabemos trabajar, si logramos reconocer, aprender y cambiar para ser mejores ciudadanos, reparar los daños causados y denotar madurez, sensatez y responsabilidad.

