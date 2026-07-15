Slogans inolvidables de los 80's

Quienes crecimos durante los años ochenta recordamos mucho más que dibujos animados. También heredamos slogans que, décadas después, siguen resonando en nuestra memoria colectiva. A continuación, se presentan algunas de estas míticas frases, acompañadas de una interpretación sobre cómo pueden ser alicientes para un desarrollo humano integral y resiliente:

"Yo tengo el poder". No requiere mucha presentación, dado que hace poco se estrenó en los cines una adaptación de los Amos del Universo (MOTU, por sus siglas en inglés). Ver a un príncipe refinado levantar una espada mágica y proclamar, "Por el Poder de Grayskull, yo tengo el poder", para transformarse en He-Man, el hombre más poderoso del universo, no fue fruto de la casualidad. Mattel hizo una investigación de mercado exhaustiva con niños de 5 a 7 años, mediante la cual se dieron cuenta que ellos ansiaban tener el poder para decidir y actuar. Trasladado al presente, estas cuatro palabras al ser declaradas nos brindan confianza, determinación y fortalecen nuestra autoestima, porque tenemos el poder de cambiar, de ser nuestra mejor versión, como el campeón de Eternia.

"Más de lo que ves". Otro ícono cultural de los 80's que ha trascendido décadas han sido los Transformers. Poner en las manos de los niños un objeto aparentemente cotidiano (radio, reloj, automóvil o avión) y poder convertirlo en un robot, fue toda una sensación. Hasbro vio el potencial de lanzar este producto (originalmente japonés) al mercado estadounidense, para lo cual la empresa desarrolló una historia próxima a la realidad actual: guerras por recursos naturales en un planeta en vías de la extinción. Al pasar a la Tierra, un nuevo entorno, Autobots y Decepticons tuvieron que adoptar formas de vehículos y equipos para pasar desapercibidos, siendo "más de lo que ves". Este slogan enseña que no nos podemos dejar llevar por las apariencias, porque puede haber detalles que a simple vista no se aprecian.

"Quiero ver más allá de lo evidente". Cada vez que Leon-O se encontraba en problemas o se aproximaba el peligro, la Espada del Augurio lo alertaba, tras lo cual él la sostenía frente a él y decía: "Espada del Augurio, quiero ver más allá de lo evidente". Similar al slogan de los Transformers, no nos podemos quedar solamente con lo superficial o aquello que pensamos que es. Se debe desarrollar con la experiencia y madurez, la capacidad de detectar posibles problemas o amenazas, en particular de personas con malas intenciones. Muchas veces, al ser confiados o descuidados, nos exponemos de manera inconsciente a situaciones riesgosas. Entonces, ver más allá de lo evidente nos invita a ser más precavidos y responsables con nosotros mismos y con aquellos que dependen de nosotros.

"Saberlo es la mitad de la batalla". Este slogan fue inmortalizado con la serie animada de G.I. Joe: A Real American Hero (ARAH, por sus siglas en inglés). Al finalizar cada episodio (similar a He-Man y otros programas de la época), se daba un mensaje de alerta o enseñanza para inculcar valores éticos y morales en los niños, para demostrarle a los padres de familia que no todo el contenido de estos "comerciales de juguetes de 30 minutos", versaba sobre acción o violencia. También había aprendizajes que ayudaban a formar personas de bien.

En conclusión, los niños y jóvenes que disfrutamos de estas y otras series animadas de esa época mágica, vemos que la realidad y la ficción pueden ser similares. Quizá aquellos slogans fueron creados para vender juguetes, pero terminaron enseñando lecciones que todavía hoy conservan vigencia. El autor dedica esta columna de opinión a su padre, Rubén D. Collantes-Sora, por ser cómplice de estas aventuras durante su infancia. ¡Feliz cumpleaños papá!