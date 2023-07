Sobre el calvario de la política

El nombre Job, procede del hebreo y significa "el que soporta penalidades". Muchos líderes han soportado penalidades que tienen como causa una raíz política en nuestro país. Para no desentrañar la historia en los sepulcros muy lejanos del pasado, nos remontamos a los tiempos más recientes, que todavía están frescos en las mentes colectivas.

Comencemos por Victoriano Lorenzo, víctima de los acuerdos de recámara entre liberales y conservadores. Su sentencia ya había sido manuscrita por un tribunal de hecho, fabricado por puntadas de intereses políticos, que ahora descansaban coloridos en los pliegues de una misma tela. Fue fusilado por la pólvora de la política y ejecutado a costas de una paz forzada por los intereses personales de dos bandos opuestos hasta entonces.

No era un hombre ilustrado, pero murió como un mártir verdadero que comprendió muy plenamente las razones políticas de su condena y, cerca de los cañonazos y de la humarada azul y roja que escupieron los fusiles que lo ejecutaron, pronunció estas últimas palabras: "Victoriano Lorenzo muere... a todos los perdono".

Y qué decir de Belisario Porras, el primer caudillo de la era republicana, y tres veces presidente de la Nación. Todavía recuerdo que, de niño, mi padre me llevó a su museo en Las Tablas. Guardo la memoria de sus delicados espejuelos, sin saber por qué; pero tal vez será porque a través de ellos Porras, el longevo, vio pasar flotando por los ríos de la vida a sus más crueles adversarios y, ya siendo octogenario, con el peso de traiciones sobre sus espaldas, todavía expresaba su interés por mejorar ese pequeño y frágil mundo que había ayudado a construir: su Panamá. Porras atribuyó a sus más odiosos adversarios todo el éxito político que había logrado.

Seguramente se ocupó más de las obras dedicadas al país, que de su propio patrimonio personal. A tal punto eso es un hecho cierto que a nuestra Asamblea, en uno de esos raros episodios de patriotismo unificado, le tocó dictar la Ley 107 de 1943, por medio de la cual se decidió, en forma unánime, "facultar al Poder Ejecutivo para aliviar en la forma que estime más conveniente la situación económica de la viuda del doctor Belisario Porras".

De Arnulfo Arias Madrid, qué podríamos decir que no haya escrito ya la historia en tintas rojas. El hecho de que, en su juramentación de ingreso a la cofradía secreta de Acción Comunal, haya firmado con su propia sangre, selló también un pacto de dolor y sufrimiento, que haría de su camino político un calvario de por vida.

Lo sé por los relatos propios de mi padre, que lo vio en el seno del hogar, donde las lágrimas pueden correr sin detenerse, y sin la incómoda mirada de curiosos indolentes y adversarios sin espíritu y sin corazón. Nunca quiso que mi padre participara en la política y, seguramente, celebró calladamente en amargura el hecho de que su hijo fuera electo diputado de la Nación por la Provincia de Chiriquí en 1968, en conjunto con su propio triunfo.

El había estado en el propio vientre de la bestia y no había salido sin heridas muy profundas. Por política, fue despojado siempre de su triunfo, una y otra vez; por política, sufrió varios atentados en contra de su vida y hasta vio con gran temor que sus enemigos ni siquiera respetaban a su madre, que también fue objeto de un intento de homicidio, con arsénico; por política, se distanció en un tiempo, y muy amargamente, de su hermano Harmodio; por política, estando en el exilio, no se le permitió el regreso a su país, para consolarse, en parte por lo menos, asistiendo al sepelio de su propia madre; por política, se le arrancaba de raíz desde la patria y se le condenaba hacia el exilio en otras tierras, donde no había nacido, para que sufriera la tortura cruel de la nostalgia; por política, fue juzgado y condenado absurdamente a la inhabilitación perpetua para el ejercicio de los cargos públicos.

