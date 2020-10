La sobreproducción y la mala distribución, son amenazas a la soberanía alimentaria

En días pasados, se observó cómo se tiraron a la basura toneladas de alimentos, cuyo fin nunca fue perder la producción cuando se sacó del campo, esto debido al fracaso en la cadena de frío y la distribución que hoy, aún, es el talón de Aquiles del sector productivo.

Se está pensando en la suficiencia, eso está muy bien, pero ¿se tienen los mercados libres para estos productos? Al parecer no, lo que pasa es que el mínimo esfuerzo gobierna nuestro sector agropecuario, solo se hace lo que se manda, no hay pensamiento crítico, lo que provoca esta destructiva práctica que atenta contra toda la cadena.

Es bueno saber que se busca que emprendedores den ideas de cómo resolver este problema, que no se espere solo ser coleccionista de saberes engavetados y no aplicados, pero debemos, entre todos, exigir políticas de mejora en la alimentación del pueblo, una alimentación saludable, no solo llenarse sino alimentarse.

En el campo, mientras esto pasa, los precios no cubren los costos de producción, se busca incentivar, pero, sin una estabilidad de precios, no se hace nada, el productor sigue perdiendo dinero y esfuerzo, los intermediarios llenándose y no se logra nada, el pueblo sigue mal alimentado y los productos botándose.

En producción animal se sigue con precios muy bajos, la demanda no logra subir el precio, aun cuando se exporta, pero a pocos mercados, se deben terminar los laboratorios que nos faltan para exportar a Estados Unidos y la Unión Europea.

Es hora de terminarlos ya, ya basta de ineptitud.

La soberanía, que es lo que nos gusta comer, y la seguridad, que exista alimento, son inexistentes en Panamá y no debería ser, somos autosuficientes pero no llega al consumidor, solo mediante bolsas politiqueras que no resuelven nada, se debe enseñar a pescar no a vivir de dádivas.

Solo mediante la unión de consumidores y productores podremos llevar, a cada mesa, alimentos sanos y de manera sostenible, sea por medio de ferias o lugares fijos, la soberanía alimentaria debe ser tema de Estado no un eslogan como siempre lo ha sido.

Es hora de moverse y de alimentarse sanamente para evitar una catástrofe con muchos muertos por la alimentación deficiente.

