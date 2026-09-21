Transformación Institucional del INADEH con visión de Estado

El desarrollo del capital humano constituye la columna vertebral del progreso económico del país y en Panamá el Instituto Nacional para la Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH) como ente rector de la capacitación es el baluarte indiscutible de la instrucción técnica y el motor de la movilidad social. Hoy al observar el devenir de las políticas públicas y la evolución de nuestro sistema educativo, debemos reconocer desde el rigor de la academia la profunda transformación integral que atraviesa la entidad a los desafíos del siglo XXI y marca un hito en la administración del Estado.

En la gestión pública panameña, uno de los mayores y mas complejos retos es garantizar la continuidad de los proyectos estratégicos, quienes hemos tenido el alto honor de servir al Estado desde la dirección de la noble institución comprendemos a cabalidad la magnitud del esfuerzo que implica transformar una estructura de infraestructura, académica y operativa de alcance nacional. Por ello resulta un acto de justicia, ética y rigor profesional extender mi sincera felicitación a la Licda. Yajaira Pitti que lidera la actual administración de la institución que impulsa el proyecto con avances significativos elevando la dignidad de la formación técnica vocacional articulando con MEDUCA, ITSE y el sector privado hacia los mas altos estándares que el país necesita.

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Se evidencia la transformación institucional en la modernización de la malla curricular y los cambios en la infraestructura, aspectos fundamentales para garantizar que las competencias impartidas respondan de forma adecuada a las exigencias del mercado laboral competitivo y automatizado. Es evidente que se mantiene un dialogo permanente con los sectores productivos, este esfuerzo de articulación fortalece a los participantes de los cursos en su proyecto de vida y consolidad un modelo formativo integral que prepara a nuestros jóvenes parea los trabajos del mañana cerrando de manera efectiva la brecha de habilidades.

Al expandir la cobertura a nuevos centros de formación con nuevas instalaciones y mejorar las existentes permite aumentar el numero de participantes y al alinear los programas de formación con criterios técnicos pedagógicos de una formación dual abren las puertas para hacer puentes hacia institutos de educación técnica superior y carreras de ciclo cortos que permitan una visión de integración educativa para elevar los niveles de competitividad como país en la región.

En síntesis, la modernización y transformación integral del INADEH que presenciamos hoy hacia un modelo de capacitación moderna más allá de quinquenios visto como una política pública, es un triunfo de la visión de Estado que debe prevalecer en todas las instituciones para dar continuidad a todos los proyectos del país. A través de este artículo de opinión expreso mi genuino reconocimiento a la actual junta directiva, al cuerpo de instructores, personal administrativo y sobre todo a los participantes de los cursos por mantener el rumbo y la visión hacia la excelencia educativa en la formación profesional.

Es imperativo subrayar que este salto cualitativo hacia la excelencia para la consolidación del Plan de Transformación y Mejora Integral de la institución se logra con el apoyo del préstamo otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) lo que representa un avance histórico de la banca multilateral por la confianza y la seriedad las políticas publicas que trascienden gobiernos. Es la demostración fehaciente que el rediseño del modelo educativo técnico en Panamá cuenta con el aval y los más rigurosos estándares internacionales.

La consolidación del modelo institucional garantiza que Panamá, contara con la fuerza laboral altamente calificada que la economía y los sectores productivos demandan, demostrando que cuando las instituciones se transforman con rigor académico, vocación de servicio el país avanza hacia un desarrollo genuinamente sostenible.