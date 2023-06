Una mirada de 360 al desarrollo sostenible

¿Cómo estos dos temas pueden ser abordados de manera positiva y exitosa?, es lo que trataremos de explicar con palabras sencillas y lo más directo posible.

Para que Panamá, siga creciendo y logre su sueño, que es la búsqueda de un futuro próspero, es esencial comprender que el progreso y la protección del medio ambiente no son fuerzas opuestas. Ambos deben coexistir y trabajar en armonía para garantizar un desarrollo sostenible que beneficie a las generaciones presentes y futuras. ¿Por qué el medio ambiente no debe detener el progreso?, y ¿Cómo el progreso no puede ir en detrimento del medio ambiente?, son los debates históricos entre bandos opuestos desde hace muchas décadas.

Para comenzar; el progreso siempre va de la mano con una buena economía, de no ser así el término progreso no se utilizaría como un término positivo. Pero por mucho tiempo se relacionó el progreso con la devastación del medio ambiente, pero en la actualidad, ha salido un nuevo concepto que involucra una buena economía para garantizar el progreso, pero a la vez que no afecte dañe significativamente el medio ambiente, en algunos lugares le llamaran Economía Verde, pero aquí lo llamaremos Medio Ambiente y Progreso.

El desarrollo de una economía basada en actividades sostenibles es fundamental para conciliar el progreso económico con la protección ambiental. Existen muchos ejemplos destacados que incluyen la creciente industria de energía renovable y la minería responsable que aportan los materiales necesarios para la fabricación de nuevas tecnologías, que generan empleos y con las herramientas necesarias reducen las emisiones de gases de efecto invernadero significativamente. Países como Dinamarca y Costa Rica han demostrado cómo la inversión en energías limpias puede impulsar el crecimiento económico sin dañar.

Por otro lado la innovación de nuevos programas, aparatos portátiles e inteligencia artificial, todos en conjunto juegan un papel vital en la resolución de problemas ambientales. Avances como la agricultura de precisión, que optimiza el uso de recursos y reduce los impactos ambientales, demuestran cómo la innovación puede impulsar el progreso sin comprometer el medio ambiente.

Todo esto en su conjunto es crucial para establecer una línea de trabajo que promueva la sostenibilidad ambiental en todos los sectores, el Acuerdo de París sobre el cambio climático es un hito importante que muestra el compromiso global para abordar los desafíos ambientales sin frenar el progreso.

Otro punto muy importante y fundamental para que estos dos grandes temas vayan de la mano, es la educación y la sensibilización, fundamentales para fomentar una ciudadanía informada con la verdad, y las fuentes científicas de especialistas idóneos y no solo información popular sin fundamentos técnicos, legales o científicos, como suelen verse en las redes sociales de hoy en día.

El medio ambiente y el progreso son dos elementos inseparables en la búsqueda de un futuro sostenible, por lo que cuando hablamos de grandes proyectos, estos dos temas no pueden ir separados. Con una educación ambiental sólida y una economía más progresista y sostenible se puede garantizar la coexistencia del Medio Ambiente y el Progreso para el beneficio de todos.

El autor de este artículo es Especialista en Gestión y Planificación Ambiental.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!