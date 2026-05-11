Virtualidad y valores: rara combinación

Muchas personas desearían pertenecer a un colectivo de servicios a la comunidad sin bandera política o de exóticas ideologías. El escenario se plantea para la labor de los llamados clubes cívicos aquí en Panamá. Y hay un escollo que es infranqueable si no se esta dispuesto a derribar barreras y mirar hacia adelante en grande.

Deseo destacar que entre los diversos clubes llama la atención que existe uno dedicado a promover los valores para una mejor sociedad mediante múltiples actividades. Pero llama más la atención que, además, lo haga de modo virtual. He ahí la novedad del tema.

En efecto, el 27 de mayo de 2022 se fundó un club bajo el paraguas colectivo de Lions International y con la identidad de "Club de Leones Panamá Virtual en Valores". Un club joven, entusiasta y formado por profesionales y también estudiantes, que dictan charlas, cursos, webinars, reels, lives y conferencias presenciales o por canal de Youtube para hablar sobre la actualidad de los valores, el comportamiento cívico, el respeto a las personas que constituyen nuestra variada sociedad.

Lo hermoso es que esto no les impide cumplir con las llamadas Causas Globales que lleva adelante la internacional, como protección del medio ambiente, atención en desastres, mitigación del hambre, acompañamiento y apoyo por ceguera, cáncer infantil, juventud, diabetes y salud mental. Cuando se abordan estas causas, parte puede ser virtual y parte presencial.

Destaca la modalidad virtual de hacer las cosas. Usualmente un club tiene una sede social donde reunirse, tener archivos, atender a la membresía… Los clubes de leones llaman a tal sitio CUEVA. En el caso que nos ocupa, es una cueva virtual, y la comunicación se realiza por correo electrónico, whatsapp, llamados telefónicos, videoconferencias con varias plataformas y usando la moderna gama de herramientas informáticas y de internet que ofrece el portal de Lions International. Esto incluye el proceso de constitución, elecciones, reglamentaciones y una impresionante red de recursos de formación para los miembros y estar interconectados.

Esto hace posible que personas que se identifiquen con los valores y su promoción, puedan hacerse parte del colectivo, aunque vivan en otras ciudades o incluso en otros países. Permite que familias enteras puedan hacerse miembro y colaborar con su creatividad y talentos. Personas que desean servir y nutrirse en valores conociendo las grandes personalidades istmeñas cuyo comportamiento honorable y cívico hicieron posible el país que tenemos hoy. Destacar a la persona panameña que en distinto momento han logrado dejar huella en nuestro continente. Creer, trabajar y respirar aquello que nos conduce a ser mejores que ayer y transmitirlo.

Los valores pueden ser muchos, pero cualquiera que sea, debe ir dirigido al amor a la patria, el respeto, la tolerancia, solidaridad, abrazar causas con los más necesitados, hacer docencia y hacer participativa la labor de servicio llevando apoyo y auxilio a comunidades distantes en persona por videollamadas o alguna plataforma de comunicación grupal.

Ojalá y que esta iniciativa Virtual en Valores pueda reproducirse a todo nivel para beneficio del país.