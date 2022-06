América Latina suma nueve presidentes de izquierda, ¿por qué el giro hacia ese sistema?

Con la elección de Gustavo Petro como presidente de Colombia, a partir del 7 de agosto del 2022 habrá 9 mandatarios de izquierda en América Latina, prácticamente el 45% de la totalidad de 20 naciones consideradas como parte de esta región.

De total de presidente de izquierda, cinco son de Sudamérica, dos de Centroamérica, uno del Caribe y uno de Noreamérica.

Esta cifra podría aumentar a 10 en octubre si Luiz Inácio Lula da Silva gana las elecciones de Brasil y vuelve a la presidencia de esa nación sudamericana.

Los países considerados como parte de Latinoamérica son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Los mandatarios de América Latina que son de izquierda en la actualidad, sin señalar a Gustavo Petro que asumirá en agosto son: Andrés Manuel López Obrador de México, Miguel Díaz-Canel por Cuba, Iris Xiomara Castro Sarmiento de Zelaya de Honduras, Daniel Ortega de Nicaragua y Nicolás Madura por Venezuela.

Se suman José Pedro Castillo Terrones de Perú, Alberto Ángel Fernández de Argentina y Gabriel Boric Font de Chile.

¿Pero que genera que la población se hastíe de los gobiernos de derecha?, las respuestas son muchas según el analista político Jaime Porcell.

Plantea que el electorado está hastiado de la corrupción, promesas incumplidas, y malversación de los fondos públicos en detrimentos de la región.

Porcell hace énfasis en Colombia, donde considera que ya la población se hartó de ver pasar gobiernos de derecha sin que la situación mejore.

Es de la opinión que Gustavo Petro no tendrá una situación fácil, pero va a depender mucho de su trabajo y el de su equipo que logre una buena evaluación por los colombianos.

Recuerda que así como ha habido gobierno de izquierda muy cuestionados, también hubo algunos dignos de imitar.

Los mandatarios de izquierda cuya gestión son recordadas en la región y son dignas de imitar está la del uruguayo José “Pepe” Mujica, y la chilena Verónica Michelle Bachelet Jeria.

En medio de esta situación que se vive en algunos países de América Latina, en Panamá aún no se puede hablar de una izquierda bien organizada.

En Panamá en estos momentos la única agrupación considerada como de izquierda es el FAD, no obstante todavía no han logrado inscribirse como partidos político y las dos veces que han ido a elecciones no ha logrado sobrevivir debido al poco apoyo.

Hay quienes consideran que la izquierda en Panamá no ha sabido llegar a la población, aunque ellos plantean que enfrentan obstáculos del mismo sistema.

La izquierda en Panamá ha demostrado ser muy sectaria, en vez de sumar a diversos sectores; plantea un discurso muy radical en una nación que ya vivió una dictadura militar, entre otros factores.

