Amnistía era una acción humanitaria dirigida a ciudadanos humildes

El único artículo eliminado del paquete de reformas electorales, atendiendo a la objeción del presidente Laurentino Cortizo, referente a la amnistía a candidatos que no presentaron sus informes de gastos de campaña, fue una acción calificada como 'humanitaria' por diputados que apoyaron la medida.

Leandro Ávila, diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), reveló que esta propuesta provino de la dirigencia de su colectivo político en atención a la gran cantidad de ciudadanos humildes que se han visto afectados con la sanción del Tribunal Electoral (TE).

"Tenemos cientos de ciudadanos humildes con una multa de 3,000 dólares que nunca van a poder pagar, por lo cual no volverán a participar de las elecciones", dijo Ávila.

El diputado afirmó que este tema es debatible, porque tiene sus dudas sobre si esta infracción se puede calificar como un delito político.

Miguel Fanovich, vicepresidente de la Asamblea Nacional, consideró como muy elevada la multa contra estas personas, algunas de las cuales desarrollaron sus campañas políticas a un costo inferior a esta.

"Esta multa es más alta que no pagar seguro social, y a veces hay candidatos que no tienen recursos, que simplemente usaron en la campaña mil dólares y tienen que pagar 3,000 dólares por no haber presentado el informe", planteó Fanovich.

Firmas de apoyo

José Luis Santamaría, de la organización no gubernamental Independientes por Panamá, que le ha dado seguimiento a otros casos en los que se ha denunciado persecución por parte del TE, como aquellos candidatos encausados por presentar firmas de personas fallecidas, relató que, de igual manera se ha procedido contra ciudadanos humildes.'



Son 5,515 ciudadanos los que enfrentaron y enfrentan procesos por irregularidades en la recolección de firmas y la no entrega de informes financieros de sus campañas a tiempo.



Los dirigentes del movimiento Independientes por Panamá han tenido conversaciones con el Fiscal Electoral para interceder por aquellos ciudadanos que se sienten perseguidos.



Lo relacionado a las infracciones por estos delitos electorales no fue abordado en las últimas reformas.



En la actualidad hay cinco diputados independientes, así como varios alcaldes y representantes.

"Tenemos una señora que vive en el área de Bocas del Toro, metida en una montaña; trató de participar, no quedó, y la estaban notificando que tenía que movilizarse, sin recursos, hasta Chiriquí", contó.

"Los recursos que se han metido aquí, si se hubieran canalizado para ver otros temas, por ejemplo, cuando en su momento se dio uso de las partidas en diferentes consejos municipales, hubiera sido interesante", comparó.

Hasta el momento, 47 personas que corrieron en las pasadas elecciones, están impedidas para ejercer funciones públicas, mientras que más de 300 tienen sentencias en firme.

Santamaría afirmó que si se busca garantizar transparencia en el proceso electoral es necesario investigar qué se dio, realmente, en cada uno de los casos.

Reiteró que con esta plural cantidad de procesos legales que lleva el TE contra precandidatos y candidatos, la intención parecer ser acabar con las candidaturas independientes.

"Las reglas no te favorecen como libre postulación y, además, si pierdes te vamos a perseguir. De verdad que participar en la política, en ese aspecto, es riesgoso", advirtió Santamaría, quien dijo que hay un temor hacia estas candidaturas.

