Benicio Robinson acusa al ministro Héctor Alexander de querer cogobernar el país

Como si se tratara de un evento boxístico, este martes se dio la esperada comparecencia del ministro de Obras Públicas (MOP), Rafael Sabonge, a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para solicitar traslados por $28 millones.

Y es que, sin ser una citación formal, el presidente de la comisión, Benicio Robinson, le tenía guardado una serie de duros cuestionamientos al titular, del que dijo que no tiene capacidad ni para tapar huecos.

“Las comunidades y los corregimientos están totalmente abandonados de carreteras; ni tan siquiera tiene la capacidad para tapar los huecos”, expresó el diputado.

Sin embargo, el calor de la discusión fue aprovechada por el controversial parlamentario bocatoreño para acusar al ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, de querer cogobernar el país.

Las palabras de Robinson surgen al revelar que ahora el MEF solicita a las instituciones certificar la partida presupuestaria antes de subir una licitación a Panamá Compra.

“Para mí es una burrada”, dijo categóricamente el diputado del PRD, quien le solicitó al subdirector del Presupuesto, Alejandro Vernaza, que le llevara el mensaje al ministro Alexander de que “él no es el presidente de este país”.

Según Robinson, después de que un presupuesto está establecido, el ministro tiene que facilitar que camine y que las ejecuciones de las instituciones sean objetivas.

“No importa que yo esté en este gobierno, si un ministro o un director no está haciendo las cosas bien, téngalo por seguro que, si no se lo dicen afuera, se lo va a decir este servidor, aunque obtenga más pases de factura, como el ministro está haciendo con muchos de nosotros que estamos aquí”, planteó el presidente de la comisión de Presupuesto.

Los cuestionamientos del diputado que, para muchos, es el poder detrás del poder en la Asamblea hacia sus propios copartidarios llegaron al punto de criticar la gestión del gobierno del que forma parte.

“Más que estamos cojeando, entonces ahora vamos gateando y ningún ministro le dice nada (a Alexander). Todo está bien, pero cuando llegue el 2024, con un martillo en la cabeza nos va a dar el votante”, manifestó.

Regresando al MOP

El disgusto de Benicio Robinson con Rafael Sabonge surgieron luego de unas declaraciones del ministro en el Congreso General del PRD, en el que le atribuía a la Asamblea la responsabilidad de agilizarle las partidas para la ejecución de los proyectos.

Estas palabras enojaron el diputado, quien le sustentó al titular que la Asamblea solo puede aprobar o rechazar las asignaciones presupuestarias mas no formularlas.

Partiendo de esta diferencia, le cuestionó que del presupuesto modificado de $423.3 millones que tiene el MOP, a mayo solo se haya ejecutado $87.9 millones.

En su defensa, Sabonge dijo que influye la forma en cómo se dan los egresos en el ministerio, con grandes proyectos que se pagan en el último trimestre del año.

“No me preocuparía por el nivel de ejecución; los fondos que tenemos asignados en su mayoría están ejecutados físicamente”, dijo el ministro de Obras Públicas.

Como ha dicho en reiteradas ocasiones, Rafael Sabonge atribuye al limitado presupuesto con el que cuenta su cartera, como un obstáculo en su gestión.

“Nosotros en el MOP necesitamos mil millones al año para cumplir con los proyectos de continuidad y sacar adelante nuevos; en los últimos tres años hemos recibido en promedio, presupuestos de $350 millones”, indicó.

Sabonge cerró la última sesión de la Comisión de Presupuesto, antes de su reestructuración ante el advenimiento de un nuevo periodo de sesiones, en julio.

El ministro fue el último en sustentar, de varios viceministros y directores de entidades que acudieron a la comisión, en una sesión que se extendió por más de cinco horas, de las cuales un par fueron para la participación de Sabonge.

