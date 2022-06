Economía creció, pero la inflación amenaza

La economía creció 13.6% en el primer trimestre del año, sin embargo lo positivo de esta estadística queda eclipsado ante el aumento de la inflación, que amenaza con socavar la recuperación que se ha registrado hasta el momento.

Según el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se dio por la reactivación de sectores como el comercio al por mayor y al por menor; transporte, almacenamiento y comunicaciones; y la construcción.

No obstante, el crecimiento fue menor al experimentado en los periodos anteriores, desde que en el segundo trimestre de 2021, la economía se elevó 40%, luego de cuatro trimestres de disminución.

El economista Felipe Argote hace la observación de que lo que ha crecido más es el sector externo de la economía.

Sobre la construcción y los hoteles y restaurantes, si bien han crecido, todavía andan 27% y 22% por debajo de sus cifras de 2019, respectivamente.

Inflación a la alza

Esta publicación del INEC se divulga un día después de que otro documento del instituto detalla que el Índice de Precio al Consumidor (IPC), que es el que mide la inflación, subió 4.2% en mayo.

Este aumento fue de 3.8% en los distritos de Panamá y San Miguelito, y 4.5% en el interior del país.'

16.3%

fue el crecimiento de la economía en el último trimestre de 2021. 63.6%

fue el crecimiento del sector de hoteles y restaurantes, afectado por la pandemia de covid-19.

Las actividades donde hubo más variación de precios, el pasado mes, fueron transporte, con 3.1%; alimentos y bebidas no alcohólicas, con 0.7%; y restaurantes y hoteles, con 0.6%.

Incidencia

Según Argote, el aumento de la inflación incidirá en la economía si continúa subiendo, y lo más preocupante es que afecte al empleo, que es lo que genera demanda.

"Si no hay demanda, porque los precios están muy altos y la gente no sale a la calle o no tiene poder de compra porque lo gasta en transporte, los empresarios reducirán personal", dijo Argote.

Y es que el problema que tiene ahora mismo el país es que el ingreso está bajando y los precios están subiendo.

Al respecto, la economista Maribel Gordón indicó que el Gobierno está viendo el problema del aumento de los combustibles, que ha disparado la inflación, como un fenómeno coyuntural y no en toda la dimensión del impacto que tiene.

"Al parecer no entiende la necesidad de procesos de planificación, de medidas concretas para entender la dinámica de la economía nacional", dijo Gordón.

La profesional no duda que la pobreza se ha incrementado por la combinación del incremento en los precios y los niveles de desempleo que existen en el país.

"Estamos hablando de una economía que está excluyendo a la mayoría de los panameños", resaltó.

Márgenes

Luis Chen, de la Federación de Asociaciones de Profesionales de Panamá (Fedap), señaló que lo que impera en estos momentos es que los poderes económicos reduzcan sus ganancias.

Agregó que esta premisa tiene más peso para un país como el nuestro, que carece de industrias y tampoco tiene grandes mecanismos de generación de empleos.

"Cuando hay crisis económica y, sobre todo, aumento de costos, como la gasolina, la única solución es que, inclusive esas empresas transnacionales avariciosas, deben reducir sus márgenes de ganancias", sostuvo.

