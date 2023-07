Camacho: 'Génesis Arjona dio un salto al vacío'

La diputada de Cambio Democrático (CD), Génesis Arjona dio un 'salto al vacío', señaló el secretario general del partido Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho.

"Hoy he decidido, de manera institucional, votar por los candidatos de mi partido, Rony Araúz y Ana Giselle Rosas. Cambio Democrático tiene derecho a brillar con luz propia", dijo Arjona luego de apoyar públicamente la alianza del CD con Realizando Metas (RM), de la mano de la diputada Yanibel Ábrego.

El espaldarazo de Arjona a la facción de Rómulo Roux tiene un antecedente personal, detalló el secretario general de Realizado Metas (RM).

En el momento de las conversaciones entre CD y RM, Arjona pidió cuatro reservas para las elecciones generales de mayo de 2024, no obstante, RM decidió otorgarle su reserva para la candidatura a diputada y una adicional para su esposo en el corregimiento Ernesto Córdoba, explicó Camacho.

El revés vino después que RM no le reservó el cupo a la alcaldía, puesto al que aspira la joven diputada de Cambio Democrático (CD), agregó Camacho. Realizando Metas no se negó a sus aspiraciones, le ofreció medir su popularidad al cargo y no apareció entre las tres primeras opciones, dijo.

"Entramos en la recta final del último período legislativo de la asamblea Nacional, hoy representando dignamente a mi circuito 8-5, honrando a las bases de Cambio Democrático que represento", dijo Arjona tras manifestar un total respaldo a la bancada del presidente del CD, Rómulo Roux en la escogencia de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional.

El presidente del colectivo Realizando Meta (RM), Ricardo Martinelli también se refirió al tema. "Cada persona es libre de hacer lo que decida, respeto su decisión, ella tendrá sus motivos", dijo el fundador de Realizando Metas (RM) y del partido Cambio Democrático (CD).

"Ella quería ser alcaldesa, pero yo creo que ese puesto le queda muy grande a ella", dijo Ricardo Martinelli.

Martinelli reiteró que Arjona tenía reservada una curul para diputada y la de su marido para representante, reservas que pasarán a una selección dentro del partido.

"Ella en verdad lo que quería ser era alcaldesa y yo creo que ese puesto le queda muy grande, por eso creo que tomó esa decisión. Es un problema de ella, yo le respeto su decisión, la estimo mucho y le deseo lo mejor haga lo que haga", puntualizó. En tanto, Camacho reiteró que en política no hay sorpresas, hay sorprendidos.

