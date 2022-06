'Candidatos de libre postulación tienen pocas opciones ante los partidos políticos'

La posibilidad de que un candidato de libre postulación logre ganar la Presidencia de la República todavía es muy lejana.

Y es que para lograr el triunfo en las elecciones generales del 5 de mayo de 2024 se necesita una gran organización, según analistas políticos.

En ese sentido el analista Jaime Porcell manifestó: “Todavía no veo a un candidato de libre postulación llegando a la Presidencia, porque el que más posibilidad tenía ya fundó su partido”.

Plantea que todavía está lejos de llegar a esa posibilidad, no obstante se se pudiera ir creando el camino hacia allá. “Uno en política no puede decir sí o no, pero en esta vuelta que va, los independientes no tienen posibilidad, ellos van a agarrar entre todos un caudal de votos, pero no llegarán más del 20%”, resalta.

Sobre el tema el analista José Blandón señala que la maquinaria y organización para ganar unas elecciones la tienen es los partidos políticos más grandes.

“Los partidos políticos tienen esa ventaja de tener organización a nivel nacional, y es allí donde se van a mover los votos”, expresa Blandón.

Considera que sin una estructura un candidato presidencial difícilmente logre ganar la Presidencia de la República.

Sobre el bajo número de personas inscritas para ser candidatos de libre postulación, Jaime Porcell indica que todavía hay oportunidad y tiempo para que más independientes logren lanzarse al ruedo político.

Porcell es de la opinión que los de libre postulación tienen la buena noticia que todos los partidos están en crisis, están enredados, desprestigiados, llenos de problemas y la población empieza a ver los independientes como una alternativa y también tienen el aval que los independientes en la Asamblea han hecho un buen trabajo.

Agrega que en esta ocasión los candidatos de libre postulación van más organizados, tal es el caso de la Coalición Vamos que han de presentar una lista de candidatos.

Recientemente el magistrado Eduardo Valdés Escoffery, informó que por el momento aproximadamente 57 personas han hecho oficial su precandidatura para un cargo de elección popular a través de la libre postulación.

En total 704 personas solicitaron los memoriales a la entidad, pero solo la primera cifra es la que refleja los que materializaron la aspiración con la presentación de los documentos requeridos.

De las 57 aspiraciones que hay, 75% son varones y un 25% son mujeres".

Según el manual de postulación del Tribunal Electoral, en el memorial, el aspirante aparte de sus datos generales y del cargo de elección popular al que aspira, incluirá aspectos como los siguientes:

• Banco que escogió para abrir la cuenta única de campaña

• Nombre con el que desea aparecer en la boleta de votación (puede incluir apodo)

• Generales de las personas que designa como representantes en trámites administrativos

Los aspirantes deben presentar, además, adjunto al memorial el diseño del logo que utilizarán durante todo el proceso, así como una imagen de su rostro, entre otros requisitos. En circunscripciones de más de 10,000 electorales, añadirán la declaración jurada con hoja de vida y el formulario de responsabilidad sobre la cuenta bancaria.

El periodo habilitado para la presentación de la información culmina el 31 de julio de 2022; sin embargo, se debe destacar que en el caso del nombre de los suplentes, los aspirantes podrán presentarlo hasta el 31 de julio del 2023.

Este memorial junto con los demás requisitos se presentarán ante la Dirección Regional de Organización Electoral respectiva. Si se trata de una aspiración a la Presidencia se presentará personalmente ante la Dirección Nacional de Organización Electoral.

Los precandidatos de libre postulación tienen hasta el 31 de julio próximo para realizar la inscripción.

