Caso Mulino: Tribunal Electoral teme judicialización del torneo electoral

La admisibilidad por parte del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Arrocha, de un recurso de inconstitucionalidad en contra de la candidatura presidencial de José Raúl Mulino, refuerza la teoría sobre una intención de judicializar el torneo electoral para dejar fuera al candidato que lidera las encuestas electorales.

El alcance, las intervención e injerencia de la justicia ordinaria en la justicia electoral despertó la preocupación de los magistrados del Tribunal Electoral quienes ya consideran que el tema debe ser objeto de análisis en reformas constitucionales.

"Es un tema que tiene que llevarse definitivamente a reforma", advirtió el magistrado Eduardo Valdés Escofery.

Mediante el acuerdo de pleno 11-1 del 4 de marzo de 2024, el Tribunal Electoral inhabilitó a Ricardo Martinelli como candidato presidencial por la alianza RM-Alianza y acordaron que José Raúl Mulino ocuparía la casilla de ambos colectivos como candidato a presidente, sin vicepresidente.

"La tesis del Tribunal Electoral está ahora en manos de la Corte Suprema de Justicia", cuestionó Escofery quien defendió el acuerdo donde se aprobó por mayoría la inhabilitación del candidato principal de la alianza Realizando Metas (RM) - Partido Alianza, y que en su lugar, asumiera su vicepresidente José Raúl Mulino.

"En el fallo del Tribunal Electoral, primer acuerdo donde se decidió la inhabilitación, se planteó el tema que está ahora mismo en la Corte Suprema de Justicia", "Los planteamientos de la mayoría que votó a favor de mantener al vicepresidente",cuestionó Escoffery.

"Es lamentable que quedemos nosotros sirviendo de analogía de lo que ocurrió en Guatemala con la famosa judicialización del proceso electoral", dijo. "Nosotros no queremos ser comparado con nadie. El Tribunal Electora se ha destacado por ser una entidad de clase única", indicó.

La demanda de inconstitucionalidad presentada en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia el pasado 11 de marzo de 2024 por la abogada Karisma Etienne Karamañites Testa, quien no solo ha sido vinculada al candidato Rómulo Roux y al gobierno de turno que espera reelegirse con la candidatura de José Gabriel Carrizo, también su familia tiene en trámite una concesión directa para la extracción de un cable de cobre, fue admitida la tarde del martes 12 de marzo de 2024 por el magistrado ponente Olmedo Arrocha Osorio.

La admisibilidad de este recurso ha generado preocupación y repudio tanto por el Colegio Nacional de Abogados, diversos profesionales de la abogacía y políticos.

Para el abogado y diputado independiente, Juan Diego Vázquez, no hay asidero jurídico para la inhabilitación de José Raúl Mulino.

"Él jurídicamente debe correr, si el problema es que no tiene un vicepresidente, que es una de las pretensiones que han planteado, el llamado debe ser al Tribunal Electoral para que le permita colocar uno. Porque la Ley que no le permite colocarlo no es culpa del candidato, es de la Ley Electoral", dijo Vásquez.

"Con el análisis que hemos realizado hasta el momento, hemos identificado algunos vacíos en la reglamentación. No se han establecido normativas para abordar este tipo de situaciones que podrían haber surgido y que podrían surgir para cualquier otro candidato en el futuro, y esto es preocupante", manifestó Maritza Cedeño, presidenta del CNA.

Tal como lo establece el artículo 2563 del Código Judicial, una vez admitida la demanda de inconstitucionalidad, se le corrió traslado la mañana de este miércoles 13 de marzo de 2024, al Procurador General de la Nación, para que emita concepto, dentro de un término no mayor de 10 días.

