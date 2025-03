Con el reconocimiento del asilo, el caso de Martinelli pasa a ser político

El caso de Ricardo Martinelli Berrocal ya no puede ser ventilado como un delito común, toda vez que el Gobierno otorgó el salvoconducto, luego que el gobierno de Nicaragua le concediera asilo diplomático o político, al considerarlo como un hecho político, expresó Carlos Carrillo, miembro del equipo legal del exmandatario.

"Las condiciones del asilo lo dispone el Estado asilante, así como la calificación de delito político y Panamá esta sometido a los convenios que dictan la materia", ilustró el jurista en el programa televisivo Radar, de TVN.

Se tiene previsto que Martinelli viaje este lunes a Nicaragua en un vuelo privado.

En el ámbito legal, hay tres recursos de inconstitucionalidad que se han colocado en el caso New Business, uno contra la sentencia y los otros dos contra la orden de indagatoria, informó Carrillo.

"Cuando los tres estén en el proceso de fallar, la Corte Suprema tendrá que decidir si acumula parcial o totalmente los mismos, o producir una decisión", detalló.

Adicional, en caso de un fallo en contra, hay la posibilidad de presentar un recurso extraordinario de revisión, para agotar la vía procesal a nivel local.

Y es que a nivel internacional, ya hay un expediente levantado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del que Panamá es vinculante.

Además, existe una advertencia en el grupo de trabajo de la ONU que decretó en 2019, la detención del expresidente, en ese entonces por el caso 'Pinchazos', como arbitraria.

Carrillo fue enérgico en cuestionar como detractores políticos de Martinelli exclaman su culpabilidad, después de las violaciones contra el debido proceso que se dieron en el expediente de New Business en el que los tiempos que se manejaron fueron políticos.

"No me vengan a decir que los tiempos de la justicia fueron acordes, cuando de pronto te entregaban los expedientes por USB en menos de 15 días, cuando yo tego un caso en San Miguelito en el cual el expediente en USB tardaron ocho meses en dármelo, con la excusa de que no había máquina digitalizadora", indicó.

El abogado sostuvo que hubo intención de violar la ley para pasar por encima de esta para, supuestamente, buscar justicia, "una justicia que violó la ley y nadie puede avalar eso".

Desde el punto de vista político, Carlos Carrillo expresó que los juicios y dictámenes se dan con las elecciones y si la soberanía radica en el pueblo, las elecciones te dicen si eres culpable o inocente.

Y, en efecto, el candidato que quedó en lugar de Martinelli, José Raúl Mulino, ganó las elecciones del 5 de mayo de 2024.