Culmina el período de inscripción de facciones en la Asamblea Nacional

Este miércoles culmina el plazo de diez días que establece el Reglamento Orgánico del Régimen Interno (Rori) de la Asamblea Nacional para la reconfiguración e inscripción de nuevas bancadas, un proceso necesario para iniciar la integración de los 15 grupos de trabajo que conforman este órgano del Estado; sin embargo, hasta ayer, martes, aún no lograban ponerse de acuerdo.

Mencionaron que el retraso se debe a que los diputados Manuel Samaniego, Carlos Saldaña y Neftalí Zamora, exintegrantes de la bancada Vamos, no definen sus posturas; por tanto, se les dificulta determinar cuántos espacios corresponden a cada bancada.

El diputado Luis Eduardo Camacho, del partido Realizando Metas (RM), señaló que lo único "seguro", hasta el momento, es que Zamora no se unirá a ningún grupo legislativo, continuará con su labor de manera individual; sin embargo, el resto de parlamentarios no ha tomado una decisión respecto a su orientación dentro de la Asamblea.

Explicó que, mientras no se precise el número exacto de bancadas y sus miembros, no se podrá avanzar en la conformación de las comisiones, pues de este resultado depende la repartición de las mismas.

"Aunque los tres diputados se juntaran, no pueden hacer una bancada porque se necesita un mínimo de cuatro; no obstante, si dos de ellos se van para una bancada, pueden cambiar la correlación proporcional. Entonces, hasta no estar claros en la proporción de miembros de cada bancada en las comisiones, no podemos avanzar", dijo.

Camacho ha reiterado que no tiene inconvenientes con que se vaya a la votación en el pleno de no llegar a un consenso lo antes posible.

La bancada Seguimos, conformada por los diputados Grace Hernández, José Pérez Barboni, Betserai Richards y Ernesto Cedeño, ya tiene claros los subgrupos que integrarán sus miembros, pero está a la espera del resto de corrientes políticas para avanzar en las negociaciones.



La bancada independiente Vamos recientemente incorporó a sus filas a la diputada Patsy Lee, quien llegó al Legislativo de la mano del Partido Popular (PP), con lo que totaliza en 16 miembros.



Los diputados que permanezcan sin bancadas estarían en, por lo menos, una de las 15 comisiones permanentes.



Establece que la reconfiguración e inscripción de nuevas bancadas se hará dentro de los diez días siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional.



Culmina este miércoles 15 de junio, por lo que los diputados deberán proseguir con las negociaciones para conformar las comisiones permanentes.

El colectivo ha solicitado a los diputados ponerse de acuerdo en las comisiones menos cotizadas con la finalidad de que la votación en el pleno no se extienda más de lo necesario y se avance con la discusión de los anteproyectos pendientes.

Una vez venza el plazo de registro de facciones, continuarán las conversaciones en el Legislativo con el objetivo de asignar los espacios correspondientes a cada una en las comisiones.

Los diputados que permanezcan sin bancadas estarían en, por lo menos, uno de los 15 grupos.

La bancada independiente Vamos recientemente incorporó a sus filas a la diputada Patsy Lee, quien llegó al Legislativo de la mano del Partido Popular (PP), con lo que totaliza en 16 miembros.

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