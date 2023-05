'De lo único que habla el pueblo es de Ricardo Martinelli'

La expresidenta de la República, Mireya Moscoso, manifestó que “en el pueblo” de lo único que se habla es de la candidatura de Ricardo Martinelli, líder del Partido Realizando Metas (RM).

Indicó que en días pasados estuvo en Isla Caña y hubo personas que le indicaron que son panameñistas de años, que apoyaron al doctor Arnulfo Arias y a ella, pero no le van a dar el voto al candidato del partido y mencionan a Ricardo Martinelli.

Moscoso también se refirió a la pugna interna que hay dentro del Partido Panameñista entre Rómulo Roux y la diputada Yanibel Ábrego.

Explicó que el Partido Panameñista tiene que esperar a ver que va a suceder con Rómulo Roux, ya que a su juicio el colectivo Cambio Democrático está dividido.

“Ellos todavía no pueden decidir si Rómulo va a ser o no el candidato. Si Rómulo en cinco años hubiese caminado como yo lo hice en su momento, no lo hizo y no se estuviera este problema que tenemos hoy día”, comentó.

Agregó que el panameño de a pie lo hubiese conocido en todo; sin embargo, no lo hizo y ahora el panameñismo tiene que decidir si lo apoya a él o a otro candidato.

En cuanto a un posible apoyo de su partido a la candidatura del expresidente Martín Torijos, indicó que es algo que ella no haría.

“Yo no apoyaría a Martín Torrijos, si mi partido así lo decide, es una decisión del partido, pero que conmigo no cuenten”, afirmó.

Expresó que ella cuenta con muchas vivencias con Martín Torrijos, él cuál según ella apenas inició su mandato en 2004, lo que hizo fue que la investigarán a ella.

“A penas que él entró lo que hizo fue que me investigaron de arriba a abajo, porque había que meterme presa, nunca encontraron nada, de manera que yo no creo en Martín, ahora se está vendiendo bien, pero tenemos que mirar el pasado de Martín”, aseveró.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Puntualizó que hay problemas en el tema de una alianza, ya que su partido tiene que esperar lo que va a suceder con Cambio Democrático.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!