Diálogo de la Caja de Seguro Social: Permanencia de grupos depende de revisión de la forma de aprobación

Una sesión decisiva podría tener hoy el diálogo de la Caja de Seguro Social (CSS) para evitar que siga sufriendo más bajas, principalmente del sector de los trabajadores.

Luego de lo accidentada que fue la reunión del pasado miércoles 17 de marzo, en la que hubo dos votaciones para decidir cómo se aprobarían las decisiones de la mesa plenaria, pareciera que hoy nuevamente será debatido este tema, que ha mantenido truncadas las conversaciones.

La vocera de los gremios de profesionales y técnicos de la salud (Conagreprotsa), Virginia León, expresó que confían en las palabras del facilitador del diálogo, Joaquín Villar García, quien el viernes informó que en la sesión de hoy se vería nuevamente este tema.

"Por eso es que decidimos esperar el lunes (hoy), pero que si, efectivamente, eso se impone (mayoría en vez de consenso) no vamos a avalar nada de lo que se vaya a votar allí", señaló.

La posición del sector de los trabajadores es que si las decisiones en el diálogo no se toman por consenso ellos se retiran, bajo el argumento de que el Gobierno acomodó sus fichas para ser mayoría.

"No es lo que yo pienso, ni lo que tú piensas, sino que de ambas posiciones lleguemos a un punto intermedio para que, como se dice, podamos vivir de eso", afirmó Kenia Batista, representante principal de Conagreprotsa en el diálogo de la CSS.

Hasta el momento, han sido tres las organizaciones que se han retirado del diálogo.'



La mesa plenaria tenía previsto definir la metodología del diálogo en dos sesiones, sin embargo, la de hoy es la tercera sin que se haya definido el tema.



Después de este procedimiento, los integrantes de la mesa plenaria deben ser ilustrados sobre la condición actual del sistema de seguridad social.



Cuatro mesas temáticas deberán proseguir con las deliberaciones, acerca de todos los programa de la CSS y la inclusión de los trabajadores informales.



Cada comisión deberá rendir cuentas en un tiempo que no sea superior a tres meses.

La primera fue la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), que decidió no enviar representante. Luego, al retomar sesiones la mesa plenaria, los tres representantes del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) se retiraron al no tomarse en consideración cinco puntos que ellos solicitaban, entre estos que no participaran los partidos políticos.

El pasado miércoles, la profesora Isis Caballero, de los gremios magisteriales, fue otra que se levantó de la mesa, luego que se aprobara no avalar las decisiones del diálogo por consenso.

Otras organizaciones han mostrado su inconformidad con lo que ha acontecido hasta el momento, las cuales son los gremios médicos, Conagreprotsa, los enfermeros y los servidores públicos.

Los médicos también evalúan su retiro del diálogo, al igual que lo han advertido los profesionales y técnicos de la salud.

Y es que para estos sectores, el diálogo está 'amañado' por el gobierno para hacer parecer que las decisiones que se tomen cuentan con el beneplácito de la mayoría.

"Nosotros vamos hasta lo último a pelear el tema del consenso, pero si eso no se logra y lo imponen, entonces ya los presidentes nos plantearon el retiro", dijo Virginia León de Conagreprotsa.

Hoy debe seguir discutiendo en la mesa plenaria del diálogo de la CSS lo referente a la metodología que se empleará tanto en las discusiones generales como en las mesas temáticas.