Diputados exigen fin de la 'persecución'

Los diputados Mayín Correa y Jairo Salazar exigieron el fin de la "justicia selectiva y la persecución" en Panamá y abogaron por reformas al Código Penal que acaben con estas malas prácticas.

"Yo voy a votar por el doctor Adames, y voy a votar por él con la convicción de que es un hombre con el coraje necesario para hacer los cambios que requiere esta Asamblea y reclama la cuidadanía, cambios que pasan por una reforma penal integral para acabar con la persecución política, como es el caso del expresidente Ricardo Martinelli, a quien se le juzga dos veces, a quien no se le imputan delitos y lo corretean, porque lo quieren ver muerto", enfatizó la diputada del Partido Cambio Democrático.

¡Basta ya, basta ya!, "basta ya de persecución a ningún panameño y yo voto con la confianza de que el doctor Adames algo hará para que se hagan las reformas al Código Penal para que esto no se repita, para que no volvamos a sufrir más, no un expresidente popular como es Martinelli, a nadie", afirmó Correa al votar por Crispiano Adames como presidente de la Asamblea Nacional.

Mientras que el perredista, Jairo "Bolota" Salazar, dijo que en Panamá la justicia no es "justa" y hasta el momento ha sido "perseguidora".

"Por una Asamblea sin miedo a nadie, solo a Dios, por una justicia verdadera, no selectiva, como hasta ahora, una justicia que no sea perseguidora, sino justa con todos", destacó.

