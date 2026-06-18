Ejecutivo no tiene 'objeción' con candidatura de Castañedas a la Asamblea

El Órgano Ejecutivo no tiene 'objeciones' con que la diputada del Partido Realizando Metas (RM) postule a la diputada Shirley Castañedas para la presidencia de la Asamblea Nacional de Diputados.

El mandatario José Raúl Mulino, en su conversatorio semanal, mencionó que no tiene ningún problema con trabajar con la parlamentaria, ni con el diputado Luis Eduardo Camacho, que también figuraba entre los candidatos al representar el colectivo.

Mencionó que desconoce por qué la reunión que tuvo con la bancada oficialista no se hizo pública, pero en la misma se abordaron temas concernientes al futuro legislativo, pues le interesa lo que sucederá el próximo 1 de julio.

"El dinamismo de estas conversaciones entre diputados es entre ellos, más nada; he hablado con otras bancadas también y no tengo ninguna objeción personal respecto a la diputada Shirley Castañedas", afirmó.

Sobre la relación de Castañedas con el expresidente Ricardo Martinelli, indicó que es un tema completamente aleatorio; por tanto, si tiene los votos necesarios, se convertirá en presidenta de la Asamblea y trabajará en coordinación con el Ejecutivo en el avance de proyectos importantes.

El partido RM confirmó esta semana que la diputada cuenta con los votos, experiencia y profesionalismo suficientes para alzarse con la victoria; por tanto, los representará nuevamente en la Asamblea.

La oposición, hasta el momento, se mantiene con Jorge Herrera, actual presidente del Órgano Legislativo, como candidato; sin embargo, se estima que podría haber al menos otro postulado de la bancada independiente Vamos.

La diferencia entre Castañedas y Herrera en la pasada legislatura estuvo marcada por apenas tres puntos.