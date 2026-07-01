El presidente José Raúl Mulino llega a la Asamblea Nacional para ofrecer su mensaje a la Nación

El presidente de la República, José Raúl Mulino, llegó al Palacio Legislativo acompañado por la Primera Dama, Maricel de Mulino.

Se espera que, en breve, el mandatario dirija su mensaje a la Nación con motivo de la instalación del tercer periodo de sesiones ordinarias y el inicio de su segundo año de gestión.

Previamente, y cumpliendo con el protocolo legislativo, el pleno de la Asamblea Nacional designó una comisión especial encargada de notificar formalmente al jefe del Ejecutivo sobre la instalación de la nueva Junta Directiva.

La comitiva estuvo integrada por los diputados Manuel Samaniego, Carlos Saldaña, Orlando Carrasquilla, Edwin Vergara, Jamis Acosta, Ronald de Gracia, Jaime Vargas y Johnny Guevara.