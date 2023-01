Entregan Padrón Electoral Preliminar a partidos políticos

El Tribunal Electoral (TE) entregó este viernes el Padrón Electoral Preliminar (PEP) a representantes de los partidos políticos legalmente constituidos y precandidatos presidenciales por libre postulación.

Esta medida la fija el Código Electoral y lo establece el Plan General de Elecciones (Plagel).

El director y subdirector Nacional de Organización Electoral, Osman Valdés y Santana Díaz, respectivamente, proporcionaron un dispositivo (USB) con la información.

En tanto, cada dirección regional de Organización Electoral entregó el documento a alcaldes, concejales, representantes de corregimiento y jueces de paz en todo el país, quienes están obligados a exhibir el padrón en sus oficinas.

Mientras que los precandidatos por libre postulación a alcaldes, diputados, representantes y concejales también reciben copia del documento digital, con la información correspondiente a la circunscripción en la cual son precandidatos.

En el Padrón Electoral Preliminar está la información por provincia, comarca, circuito, distrito, corregimiento por centro de votación.

Por otro lado, el magistrado Eduardo Valdés Escoffery, señaló que del 21 de enero al miércoles 15 de febrero de 2023 será el periodo de impugnaciones y reclamaciones.

Según el artículo 30 del Código Electoral, en esta fecha se podrá impugnar el Padrón Electoral Preliminar con el fin de anular los cambios de residencia de electores hacia un corregimiento donde no residen, las inclusiones de nuevos ciudadanos en corregimientos donde no residen, las inclusiones de ciudadanos que no gocen plenamente de sus derechos ciudadanos, las inclusiones de ciudadanos que estén en interdicción judicial y los ciudadanos que tengan suspendidos sus derechos ciudadanos.

