Estados Unidos reemplaza al jefe de su misión diplomática en Panamá

El jefe de misión interino de la Embajada de EE.UU. en Panamá, Philip Laidlaw, concluye, este miércoles, su periodo como encargado de negocios de la misión diplomática estadounidense para asumir su nueva posición como consejero político para el Comando de Operaciones Especiales de EE.UU. en Florida, asegura una nota de prensa de la misión diplomática en Panamá.

“El señor Laidlaw estuvo al frente de la Embajada en Panamá durante seis meses, en los difíciles momentos del brote de Covid-19, salvaguardando el bienestar de los ciudadanos estadounidenses en Panamá, y apoyando los esfuerzos de Panamá para manejar la crisis sanitaria”, agrega la información.



“Si bien no he podido disfrutar mucho de los hermosos paisajes de Panamá en esta breve estadía, sí he podido experimentar de primera mano la esencia de la fuerte amistad entre Panamá y los Estados Unidos. Me han inspirado los valores que nos unen, y nuestro compromiso mutuo de trabajar juntos en preservar esos valores y hacer de la región un lugar más seguro”, declaró el jefe de misión Laidlaw.

“Estoy orgullo del apoyo que hemos ofrecido a Panamá en este tiempo, incluyendo más de un millón de dólares en asistencia relacionada a salud, desde mascarillas para los trabajadores en primera línea hasta asistencia institucional para reforzar la capacidad del sistema de salud. Este apoyo ha logrado un alivio a corto plazo y dará resultados que beneficiarán a los panameños por muchos años más”.

La Embajada de EE.UU. en Panamá dará la bienvenida a su nuevo ministro consejero, Stewart Tuttle, quien asumirá las funciones de jefe de la misión diplomática hasta la llegada de un nuevo embajador.

El 11 de enero de 2018, el ex embajador de Estados Unidos en Panamá, John Feeley anunció su renuncia y argumentó que no se sentía en capacidad de trabajar con el presidente Trump. Feeley se mantuvo en el cargo hasta el 9 de marzo de ese año.

En vista de ello, asumimó la jefatura de la misión diplomática, ministra consejera, hasta en ese momento, Roxanne Cabral, pero sin ostentar el cargo de embajadora. Cabral llegó a Panamá en agosto de 2017.

En diciembre de 2019 se anunció que Cabral fue confirmada por el Senado como embajadora de Estados Unidos en la República de las Islas Marshall. la funcionaria fue nominada en mayo de ese año.'

Lallegada del nuevo jefe de misión está agendada para agosto. En el interín, la Embajada de EE.UU. estará bajo el liderazgo de Ryan Rowlands, como jefe de misión interino.

La embajada de Estados Unidos en Panamá anunció el 20 de abril de este año la intención del presidente Donald J. Trump de nominar a Erik Bethel como embajador ante la República de Panamá, para su ratificación ante el Senado de los Estados Unidos.

Erik Bethel recientemente culminó su periodo como Director Ejecutivo Suplente de los Estados Unidos ante el Banco Mundial.

En esta capacidad, Bethel lideró numerosas iniciativas, incluyendo la optimización de las operaciones del Banco Mundial y la promoción de nuevas tecnologías, tales como el aprendizaje automatizado, inteligencia artificial y blockchain, o cadenas de bloques.

El designado por el presidente Trump es un profesional de las finanzas con más de 25 años de experiencia en la gestión de patrimonio privado e inversiones bancarias en América Latina y Asia.

