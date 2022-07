Fernando Del Rincón de CNN: Gremios están abiertos a la comunicación, no así el gobierno de Laurentino Cortizo

"Aquí está quien responde, el que no quiere estar no lo puedo obligar, pero tampoco me voy callar", afirmó el periodista de CNN, Fernando Del Rincón tras confirmar la invitación hecha al presidente panameño Laurentino Cortizo para analizar la ola de protestas que enfrenta el país en las últimas semanas.

Del Rincón afirmó que tanto la Alianza Pueblo Unido por la Vida como la Alianza Nacional del Pueblo Organizado (Anadepo) están abiertos a la comunicación, no así, el gobierno de Laurentino Cortizo. "Aquí están abiertas las puertas, el que no quiere venir, ese es su problema", dijo.

La aclaración hecha por el reconocido comunicador se dio tras culminar una entrevista con el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), parte de la Alianza Pueblo Unido por la Vida, Saúl Méndez.

"No hay personal del Gobierno porque no nos contesta", aclaró Del Rincón. "Presidente Cortizo aquí lo estoy esperando para hablar del tema. Es muy importante entender su punto de vista", dijo el comunicador en Conclusiones.

"Estos movimientos sociales son los más importantes en décadas en la historia de Panamá y ocurre en su Gobierno. ¿Cómo va a ser recordado, cómo lo va a solucionar?", fue el mensaje del periodista de CNN al mandatario panameño.

El medio internacional analizó las movilizaciones que involucran a todos los sectores de la población panameña, en una entrevista con el dirigente del Suntracs.

El dirigente citó la reducción del precio del combustible, alimentos, medicamentos, aumento general de salario, 6% del PIB para educación y abrir las mesas de temática para discusión, como los puntos claves en la lucha social.

Panamá suma tres semanas de protestas, cierres de vías y movilizaciones de grupos sociales y trabajadores que reclaman políticas públicas contra el alto costo de la vida.

