Figuras del PRD reaccionan ante la crisis interna del partido

Las diferencias dentro del Partido Revolucionario Democrático (PRD) por las reformas al Código Electoral, específicamente por la resolución relacionada con la representación legal de los partidos políticos, continúan generando reacciones entre dirigentes del colectivo.

El expresidente de la República y miembro del PRD, Ernesto Pérez-Balladares, defendió los estatutos vigentes del partido y consideró que no existen razones para modificar la actual distribución de poder dentro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

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“Nuestros estatutos establecen un balance adecuado de poder entre los miembros del CEN. No veo razones para cambiar lo que históricamente nos ha funcionado y permitió sacar al partido de situaciones muy difíciles”, manifestó.

Pérez-Balladares agregó que no ve beneficios en cambiar el modelo establecido desde la fundación del colectivo y sostuvo que corresponde mantener las reglas que, según afirmó, han funcionado a la perfección en el tiempo.

Por su parte, el diputado Crispiano Adames llamó a recordar el origen del PRD y la participación de sus bases ante las diferencias que se han generado en torno a la reforma electoral.

“El PRD nació de sus bases. Hoy, ante las diferencias marcadas, recordemos su origen: ‘El que más consulta, menos se equivoca’”, expresó Adames. Añadió que se debe respetar a los miembros del partido que todavía creen en su espíritu transformador y sostuvo que el colectivo “es de todos, no tiene dueño, ni lo tendrá”.

En tanto, el exsecretario general del PRD, Pedro Miguel González, respaldó la actuación de Balbina Herrera en la disputa por la representación legal del partido.

“Lo que está haciendo Balbina es lo correcto, es defender la institucionalidad del partido”, afirmó González, quien cuestionó la actuación del presidente del colectivo, Benicio Robinson.

“Lo incorrecto es lo que ha hecho el presidente del partido, es burlar todos los mecanismos institucionales que existen”, sostuvo en el noticiero de TVN.

Las declaraciones se producen después de que el CEN y el Consejo Directivo Nacional (CDN) del PRD censuraran y desautorizaran la carta enviada por Herrera a la bancada del partido, en la que cuestionó los cambios al Código Electoral relacionados con la representación legal de los partidos.