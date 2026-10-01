Nuevo rector de la UP plantea una gestión enfocada en innovación y modernización

El nuevo rector de la Universidad de Panamá, José Emilio Moreno Ramos, presentó este jueves las principales líneas de acción que orientarán su gestión para el período 2026-2031.

Moreno contempla hacer énfasis en la innovación académica, la investigación, la modernización administrativa, la sostenibilidad, el mejoramiento de la infraestructura y una mayor vinculación de la institución con el Estado, el sector productivo y la sociedad panameña. Su hoja de ruta contempla ocho ejes estratégicos, 34 subejes y 190 líneas de acción.

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El rector hizo un llamado a la unidad de la comunidad universitaria y señaló que el resultado electoral, en el que obtuvo el 56% de los votos frente al 20 % del segundo lugar, constituye para su administración un mandato de unidad y no un “cheque en blanco”. “Desde hoy, somos el rector de todos los universitarios”, afirmó, al convocar a profesores, estudiantes y administrativos a trabajar por la institución, independientemente de cómo hayan participado en el proceso electoral.

Uno de los principales planteamientos será fortalecer la relación de la Universidad de Panamá con los tres Órganos del Estado, manteniendo el respeto a la autonomía universitaria, así como ampliar los vínculos con empresas privadas, entidades públicas y organizaciones no gubernamentales.

En este marco, anunció una mayor participación de estos sectores en el diseño curricular de determinadas carreras, de manera que la formación responda a las necesidades del país y del mercado laboral.

La transformación académica incluirá el fortalecimiento de áreas como Internet de las Cosas y Ciencia de Datos y la apertura de una carrera de Inteligencia Artificial. También contempla una mayor incorporación de prácticas profesionales y microcredenciales que complementen los títulos universitarios.

Moreno anunció, además, el fortalecimiento de laboratorios, simuladores y herramientas tecnológicas, así como nuevas acciones para impulsar la investigación, los programas de posgrado y la acreditación internacional de las carreras.

La descentralización será otro componente de la gestión. Moreno Ramos planteó otorgar mayores capacidades a los Centros Regionales Universitarios para desarrollar carreras de acuerdo con las necesidades económicas y sociales de cada provincia. También anunció la creación de un Servicio Social Universitario Integral, que permitirá que estudiantes de distintas disciplinas trabajen coordinadamente en una misma comunidad y den continuidad a los proyectos en el tiempo, con participación de autoridades y líderes locales.

En materia de sostenibilidad, la nueva administración proyecta un programa institucional de separación y aprovechamiento de residuos, incluyendo el uso de desechos orgánicos mediante biodigestores para producir gas y abono. También se prevé reducir progresivamente el uso de papel y mejorar los servicios de internet y alimentación en los distintos campus y Centros Regionales. Estas acciones estarán acompañadas por iniciativas de bienestar estudiantil, igualdad de oportunidades, prevención del acoso y modernización de los procesos administrativos.

Moreno destacó la dimensión territorial y presupuestaria de la Universidad de Panamá, cuya estructura comprende dos campus, 10 Centros Regionales, cinco extensiones y 26 programas anexos. Señaló que esta realidad debe ser considerada al momento de definir las necesidades de infraestructura, equipamiento y servicios de la institución, y anunció que su administración llevará al diálogo con el Estado la necesidad de garantizar condiciones equitativas para los estudiantes de todo el país. Esto incluye mejorar laboratorios y espacios académicos, así como las condiciones físicas de las instalaciones universitarias, junto con el compromiso de rendir cuentas y hacer un uso racional de los recursos asignados.

Durante su discurso, el rector también informó sobre un plan de mejoramiento de la infraestructura universitaria, que contempla para los primeros 100 días una limpieza profunda de las instalaciones, pintura de edificios, reparación de baños de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria y otras acciones de recuperación y mantenimiento de los espacios.

Asimismo, anunció la creación de una nueva imagen corporativa institucional y el fortalecimiento de los medios de comunicación y las relaciones públicas de la Universidad de Panamá. Al cerrar, agradeció el respaldo recibido durante el proceso electoral y recordó con gratitud a los profesionales de la salud que lo acompañaron durante un reciente episodio personal. Moreno reiteró que el diálogo, la experiencia y la innovación serán principios de su gestión. “Las puertas de esta Rectoría estarán abiertas”, afirmó.



