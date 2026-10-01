Miguel Lorenzo Fábrega toma posesión como nuevo subadministrador del Canal de Panamá

Miguel Lorenzo Fábrega asumió formalmente el cargo como nuevo subadministrador del Canal de Panamá, la ceremonia celerbada este jueves contó con la presencia de autoridades de la vía interoceánica

El acto protocolar de firma del Acta de Toma de Posesión contó con la participación del ministro para Asuntos del Canal y presidente de la Junta Directiva, Jose Ramón Icaza Clément, la administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, e integrantes de la Junta Directiva del Canal de Panamá en calidad de testigos.

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Durante el evento, el ministro Icaza enfatizó la trascendencia del rol del subadministrador dentro de la estructura directiva para consolidar la sostenibilidad, la excelencia operativa y la competitividad de la vía frente al comercio marítimo global.

Reiteró su compromiso de trabajar junto a todo el equipo para mantener la excelencia operativa, impulsar la innovación y continuar fortaleciendo la competitividad de la ruta marítima al servicio del comercio internacional y del país.

28 años de trayectoria profesional en la ruta interoceánica

El nuevo subadministrador aporta una sólida experiencia técnica y ejecutiva acumulada a lo largo de 28 años de carrera dentro del Canal de Panamá, donde ha desempeñado roles clave en proyectos de gran envergadura:

De acuerdo con la web del Canal de Panamá, Lorenzo ingresó como ingeniero estructural y ascendió a gerente ejecutivo de Ingeniería.

Se desempeñó como subgerente de Diseño durante el proyecto de ampliación de la vía y ocupó la Vicepresidencia de Ingeniería y Servicios y, desde el año 2020, ejercía como vicepresidente de Infraestructura e Ingeniería.

Con esta designación, la administración del Canal de Panamá reafirma su enfoque en mantener un liderazgo técnico y profesional capacitado para garantizar operaciones seguras, eficientes y sostenibles para el comercio mundial y Panamá.