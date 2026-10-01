BDA recupera $22.8 millones a agosto y alista su transformación en el Instituto de Fomento Agropecuario

El Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) alcanzó una recuperación de cartera crediticia por un monto de $22.8 millones entre enero y agosto de 2026, logro administrativo clave para consolidar la sostenibilidad financiera de la institución en el marco de su transformación hacia el Instituto de Fomento Agropecuario (IFA).

De acuerdo con el informe del banco, del total recuperado en los primeros ocho meses del año, $20.4 millones corresponden al capital y $2.3 millones a intereses, resultado directo de la reestructuración del equipo de cobros e impulso a la gestión judicial.

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La modernización del BDA se ejecuta bajo las directrices del presidente José Raúl Mulino, priorizando la canalización de recursos financieros a micro y pequeños productores nacionales. Como parte del fortalecimiento del cobro coactivo, los jueces ejecutores lograron recuperar $1.4 millones con corte al 15 de julio de 2026.

Coclé y Chiriquí lideran la recuperación por provincias

El dinamismo en el retorno de los financiamientos otorgados al sector agropecuario se concentró en las regiones con mayor actividad productiva, entre ellas Coclé que lidera el desempeño nacional con $4.5 millones recuperados.

Mientras que Chiriquí ocupa el segundo lugar con $4.4 millones, en tanto que Veraguas y Los Santos registran $3.0 millones recuperados en cada provincia.

Estas cifras dan continuidad a los saldos del ejercicio fiscal 2025, cuando la entidad bancaria alcanzó una recuperación global de $40.9 millones ($37.4 millones en capital y $3.5 millones en intereses).

Proyección presupuestaria y créditos para 2027

Con miras a profundizar la modernización institucional y expandir la cobertura de apoyo al campo, el BDA proyecta para el año 2027 una partida presupuestaria de $68.2 millones:

De acuerdo con la institución, se destinarán $45.5 millones dirigidos exclusivamente a financiar proyectos productivos de 2,940 micro y pequeños productores a nivel nacional.

La partida asignada para gastos operativos e infraestructura institucional será de $22.4 millones.