Aduanas decomisa de cigarrillos y ropa falsificada en puestos de control de Chiriquí

Inspectores de la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) de la Zona Occidental de la provincia de Chiriquí incautaron un cargamento de mercancías con presunta falsificación de marca, cigarrillos de contrabando y suplementos de salud sin registro sanitario durante operativos de rutina, informó la Autoridad Nacional de Aduanas.

Las retenciones se ejecutaron en los puestos de control de San Isidro y Guabalá, puntos neurálgicos de fiscalización del tránsito de carga que se desplaza hacia la zona fronteriza con Costa Rica.

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Falsificaciones y cigarrillos de contrabando

En el puesto de control de San Isidro, los inspectores aduaneros interceptaron dos cargamentos, supuestamente, irregulares que tenían como destino comercios en Paso Canoas:

Mientras que un vehículo tipo camión proveniente de la ciudad de Panamá transportaba más de 3,386 unidades de suéteres, zapatillas y chancletas de presunta falsificación de marcas como Nike, Adidas y Crocs.

Además, los funcionarios lograron el decomiso de 50 mil unidades de cigarrillos de contrabando ocultos en el maletero de un taxi que se dirigía hacia la frontera. El lote fue valorado preliminarmente en un valor FOB de $3,750.00, destacó la institución.

Productos de consumo sin registro sanitario en Guabalá

Por otro lado, en el puesto de control de Guabalá, los agentes de la DPFA retuvieron 576 unidades de suplementos multivitamínicos y estimulantes (comercializados bajo marcas como Vitafer-L, Vital Honey y Kitty Kat).

Los productos eran transportados en un vehículo particular conducido por un ciudadano de nacionalidad venezolana. Al momento de la inspección, la mercancía no contaba con facturas de compra ni registro sanitario vigente expedido por las autoridades de salud panameñas, lo que representa un riesgo potencial para los consumidores.

Toda la mercancía incautada fue puesta a disposición de las autoridades de la Autoridad Nacional de Aduanas para el inicio de las investigaciones administrativas y el deslinde de responsabilidades legales.