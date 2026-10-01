Niños y adolescentes hospitalizados podrán continuar sus estudios con aulas de atención hospitalaria

Los niños y adolescentes en edad escolar que están en condiciones de hospitalización o convalecencia podrán continuar su proceso educativo a través de la implementación del “Programa de Aulas de Atención Hospitalaria”, que fue suscrito entre el Ministerio de Educación (Meduca) y la Caja de Seguro Social (CSS).

El acuerdo fue firmado por el ministro de Educación, Ventura Vega Osorio, y el director general de la CSS, Dino Mon, quienes coincidieron en que esta iniciativa representa un paso decisivo hacia la inclusión y el bienestar integral de la niñez panameña en la educación, como derecho constitucional.

Encuentra más noticias de Panamá América en Google Elígenos como fuente preferida y accede más fácilmente a nuestras noticias cuando busques información en Google.

“La incorporación de los estudiantes al Programa de Aulas de Atención Hospitalaria estará sujeta a la evaluación y autorización del médico tratante, además del consentimiento de los padres o acudientes, cuando corresponda”, manifestó el director general de la CSS.

Como plan piloto para la ejecución de este convenio, se tiene prevista su implementación en el Hospital Pediátrico de la Ciudad de la Salud y en el Hospital Manuel Amador Guerrero, en Colón.

En lo suscrito, el Meduca se compromete a garantizar la continuidad, evaluación y acreditación de los aprendizajes desarrollados dentro del programa, y a facilitar la reinserción del estudiante a su centro educativo una vez concluida la hospitalización o convalecencia.

“Porque los derechos de un niño no se suspenden cuando está enfermo. Cuando un niño entra al hospital, sus derechos también entran con él; y aquí hay, también, una manera distinta de entender el Estado”, expresó Dino Mon.

El ministro Vega Osorio precisó que este convenio representa mucho más que una alianza entre dos instituciones: “representa nuestra voluntad de poner al estudiante en el centro y de responder a sus necesidades de una manera integral”.

Agregó: "Cuando un niño no puede llegar a la escuela, la escuela debe encontrar la manera de llegar hasta él. Esto lo hicimos en momentos difíciles del mundo, como la pandemia, cuando la educación estuvo presente para los niños de diferentes maneras".

Alcance del programa

El convenio establece que el programa beneficiará, principalmente, a estudiantes de educación básica general, aunque podrá extenderse a otros niveles, según lo determine el Meduca. Los alumnos elegibles serán aquellos que:

Mantengan hospitalizaciones superiores a dos semanas.

Requieran tratamientos médicos recurrentes que afecten su asistencia escolar.

Se encuentran bajo medidas médico-legales que limiten, temporalmente, su presencia en el aula.

Por su parte, el Ministerio de Educación asumió responsabilidades fundamentales para garantizar que la educación hospitalaria sea efectiva, entre ellas se encuentran:

Planificación y coordinación junto a la CSS

Designación de docentes y personal técnico especializado.

Asegurar la calidad pedagógica en los docentes asignados para tratar estudiantes hospitalizados.

Gestión de recursos didácticos, materiales y herramientas tecnológicas.

Seguimiento a solicitudes de apoyo y ayudas técnicas requeridas por los estudiantes beneficiarios.

Creación de una unidad de enlace encargada de coordinar, supervisar y evaluar las actividades derivadas del convenio.