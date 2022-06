Gobierno de Laurentino Cortizo cumple tres años, en medio de profundización de problemas del país

Los dos años que le queda al gobierno de Laurentino Cortizo no serán suficientes para solucionar los problemas más agraviantes que enfrentan los panameños y mucho menos para que cumplan la gran mayoría de promesas hechas en campaña.

Este 1 de julio, el gobierno del PRD cumple tres años en el poder sin que haya podido solucionar los problemas de la población.

Al problema de la corrupción, inseguridad, falta de seguridad jurídica, poca credibilidad de las instituciones del Estado se han sumado el alto costo de la vida, el desempleo y la menor capacidad adquisitiva de la población.

Además se ha podido observar como la administración de Laurentino Cortizo desde que llegó al Gobierno ha solicitado grande préstamos que aumentan aún más la deuda pública, situación que afectará a futuros gobiernos.

En ese sentido, el exmagistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado considera que los problemas que tiene la República de Panamá no se pueden resolver en cinco, ni en dos, ni en diez años.

"No quiero con esto justificar la pésima gestión que estamos viendo, pero lo cierto es que no puedo imputar a un gobierno por malo que sea la culpa de no solucionar los problemas ya que ni el gobierno de Abraham Lincoln solucionaría, porque hay muchos problemas y muy serios y estamos con esta mala gestión provocando una profundización de los problemas que ya hay".

Desde el punto de vista de Márquez Amado, todos los expresidentes han dejado problemas, y el actual está profundizando la situación.

"Han contribuido a un Estado que se está desarmando, a pesar de que en 1994 , Endara lo dejó bien encaminado, esa es la realidad que estamos viviendo, solorosa pero que nos pega en la cara", destaca el jurista.

Agrega que si bien hay problemas que no son culpa de los gobiernos: "Es culpa de los panameños y de su pésimo gobierno de los últimos 25 años de que no hayamos sido capaces de preveer mejores condiciones para afrontar cualquier crisis alimentaria, para fortalecer nuestras instituciones, para que haya justicia, para que los delincuentes estén presos, sean pobres o ricos, eso no lo hemos hecho y esa culpa es toda nuestra y de nuestro pueblo que no lo ha exigido valientemente en las calles como es necesario que se haga".

Por su parte, el secretario general de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho señaló que la situación del país no puede ser peor, hay un creciente desempleo.

"Los dos principales problemas de los panameños hoy día son el desempleo y el alto costo de la vida, para la mayoría de panameños, ya es el alto costo de la vida el mayor problema en raón que si los que tienen trabajo pasan problema con el alto costo de la vida imagínese los que no tienen trabajano que son un número importante", manifestó.

Plantea Camacho que no se percibe ninguna política que incentive las inversiones para que genere el crecimiento económico, y el crecimiento económico genere las plazas de empleo que el país necesita.

Incluso recordó que acciones persiguidoras como las que ha tomado la DGI contra el expresidente Ricardo Martinelli en vez de mejorar la realidad del país, ahuyenta las inversiones locales y extranjeras.

"Lastimosamente el panorama no es el mejor, no solo por la falta de políticas claras de cómo reactivar la economía del país, sino que hay elementos que van en contra de la reactivación que el país necesita".

El gobierno de Laurentino Cortizo cumple este 1 de julio tres años de gestión, en medio de grandes problemas económicos, sociales y políticos.

La gran mayoría de las promesas electorales, no han sido cumplidas y la población siente que la situación cada día es peor.

