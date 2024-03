Gobierno panameño sin reacción frente a petición de EE.UU.

A pesar de que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha negado que en el registro panameños de abanderamiento de naves exista embarcaciones de Irán u operadas desde esa nación de Medio Oriente, Estados Unidos insiste en lo contrario y afirmó que ha identificado seis navíos.

Las acusaciones de que Irán se estaría escudando en barcos con bandera panameña para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos se han dado desde el año pasado en el seno de los órganos de gobiernos norteamericanos y tomaron forma con la visita esta semana de un funcionario estadounidense a suelo panameño.

Se trata de Abram Paley, enviado especial de Estados Unidos para Irán, quien se reunió con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

"Estamos aquí en Panamá para coordinar con el gobierno panameño en nuestro esfuerzo conjunto para garantizar que el registro de buques no sea abusado por las entidades que tratan de evadir nuestras sanciones a Irán", agregó Paley, citado por agencias de noticias internacionales.

En enero pasado, Rafael Cigarruista, director de Marina Mercante de la AMP indicó que estos señalamientos nacieron de una mala interpretación, tras una solicitud que realizó la UANI, organización política no partidista para combatir las amenazas que plantea Irán, para cancelar embarcaciones que están moviendo petróleo de producción iraní.

"Nosotros hemos venido realizando la debida diligencia tratando de atender el debido proceso bajo las leyes panameñas. No podemos perder de vista que nosotros como funcionarios de la República de Panamá no podemos hacer lo que la norma no nos permita. Nosotros tenemos que atender el convenio de Naciones Unidas sobre el derecho del mar, los convenios marítimos aprobados por la Organización Marítima", dijo Cigarruista, en esa ocasión, a Nex Noticias.

Ante la visita de Paley, el único que reaccionó fue el vicecanciller Vladimir Franco, quien lo hizo a través de sus redes sociales, indicando que el encuentro con el enviado del gobierno estadounidense había sido para darle continuidad a diálogos bilaterales relacionados con la cooperación marítima, “reforzando el posicionamiento del registro de buques mercantes panameño en el ámbito internacional”.

Irán enfrenta severas sanciones económicas impuestas por Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump (2017-2021).

Los senadores estadounidenses Bob Casey, del partido Demócrata, y Marco Rubio, del partido Republicano, en representación de más de 20 senadores, advirtieron de posibles sanciones a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), por no investigar a 189 buques de bandera panameña sospechosos de transportar armas y petróleo iraní.

Esta cifra es sumamente superior a la de los seis barcos que según Paley han identificado como cómplices de Irán y que portan bandera panameña.

De acuerdo con los senadores, Irán utiliza "flotas fantasma", es decir, embarcaciones marcadas con banderas de otras naciones, como escapatoria para exportar petróleo, y 49% de estas embarcaciones son de bandera panameña.

