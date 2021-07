Laurentino Cortizo no define estrategia económica y evita hablar sobre los escándalos durante su gestión

Al hecho de evocar un discurso alejado de la realidad, ayer se escuchó a un mandatario que evitó hacer mención de los casos de corrupción que se han destapado en los últimos meses, consideraron actores de la vida pública del país.

Por espacio de 45 minutos, el presidente Laurentino Cortizo, en su cuarto mensaje a la nación, luego de cumplir dos años en el poder, habló sobre lo que ha hecho su gobierno para enfrentar la pandemia de covid-19, así como acciones, entre presentes y futuras, para reactivar la economía del país.

Las expectativas del gobernante es que el inicio de 2022 se pueda celebrar sin necesidad de usar mascarillas en espacios abiertos.

Cortizo enumeró cinco pilares para mejorar las condiciones del país, que son una vacunación segura, el apoyo a las pequeñas empresas, la ejecución de proyectos de infraestructura, preservar el sistema financiero y atraer inversiones extranjeras.

Al respecto, el exvicepresidente de la República, Arturo Vallarino, dijo que ya uno debe estar acostumbrado a que los discursos de los mandatarios nos lleven al "país de las maravillas".

Para el político no hay duda de que la pandemia trastocó los planes de este gobierno, pero lo que Cortizo planteó ayer no se asemeja con lo que uno ve en las calles.

"Nos habla de que han aumentado las exportaciones en la Zona Libre y uno va a Colón y el panorama es tétrico. También habla de que están propiciando la inversión privada extranjera y nadie ve las condiciones ni que haya en el ambiente las circunstancias para eso", dijo Vallarino.'

12

mil millones de dólares asciende el programa de inversiones del Gobierno de Cortizo. 700

millones de dólares en nuevas inversiones y proyectos para reactivar al turismo.

Según Cortizo, la adecuación de proyectos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha generado 4,000 empleos directos y que en una segunda fase, se crearán otros 3,000, con obras como la conexión de la Calzada de Amador con la Cinta Costera 3.

Por otra parte, mediante la Asociación Pública Privada (APP), estima que en tres años se creen 5,000 empleos adicionales.

Aida Michelle Ureña, dirigente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP), considera que luego de un año, el Gobierno ya debería estar dando, aunque sea, pequeños pasos hacia acciones concretas para enrumbar al país, situación que no se ha visto.

"Después de un año entero de estar en pandemia y de presentación de propuestas, ya deberíamos tener, por lo menos, aunque fuese pasos pequeños de que se ejecuten acciones para reactivación. ¿Cuáles son esos pasos reales, más allá de una mesa de diálogo?", se preguntó la empresaria.

Agregó que hay que redirigir el gasto para que hayan acciones cónsonas con lo que se quiere.

"Estoy hablando, también de la Asamblea y las facciones de las diferentes instituciones en donde si se invierte o gasta en actividades o cosas que no son necesarias, pero no se invierte en las que se están requiriendo a gritos que se activen", afirmó.

El economista Felipe Argote sostuvo que la ausencia de una estrategia para levantar al país, se refleja en la proporción de las obras que se han anunciado, en comparación con lo que se necesita para recuperarnos de la caída de 20% que se tuvo en 2020.

Y ante la información de que ya hay sectores recuperándose, si se toma el índice mensual de actividad económica que publica el Instituto de Estadística y Censo (Inec), en su conjunto, hubo una caída en el primer cuatrimestre del año.

"En el primer cuatrimestre, la economía cayó más de 5% con respecto al año pasado, no subió poco", dijo Argote.

Explicó el economista que hay que buscar la recuperación de aquellos sectores que suman a la actividad económica, como son la construcción y el comercio.

"Todavía no se entiende que el problema no se va a resolver con la mano invisible. Ellos piensan que eliminando la pandemia y la economía se recupera por sí misma y eso no es así", resumió Argote.

Escándalos

Lo dicho por Laurentino Cortizo sobre transparencia y corrupción fue poco, en comparación con las críticas que ha recibido esta administración, derivadas de escándalos que se han hecho público.

Sobre transparencia se limitó a decir que cada entidad deberá rendir cuentas, una vez se levante el Estado de Emergencia Nacional.

En cuanto a escándalos específicos, como el supuesto abuso a menores en albergues bajo la tutela de la Secretaría de Niñez y Adolescencia (Senniaf), la vacunación clandestina, o las bolsas de comida de Panamá Solidario halladas en la residencia de un activista político, Cortizo solo se limitó a decir que están en manos del Ministerio Público.

"Pareciera que se haya utilizado el tema de la pandemia para que algunos hagan negocio y esa percepción, que se refleja en todas las encuestas, me dio la impresión de que no le dio la importancia debida", indicó el exvicepresidente Arturo Vallarino.

Por su parte, Aida Ureña, del SIP, recalcó que todos los casos que se han denunciado y que son más de los que dice el presidente, siguen sin tener una conclusión y continúan abiertos sin ninguna respuesta.

"Cada uno lo tapa es otro problema y así hemos ido. Todos los temas han quedado que no se han presentado las razones de porqué, si se han dado algunas autorizaciones, no hay suficiente comunicación", dijo la dirigente gremial.

Evasivo

Mientras en las escalinatas de la Presidencia, los ministros de Estado respaldaron la posición planteada por Laurentino Cortizo en la Asamblea Nacional, el mandatario evitó tener contacto con los medios de comunicación.

A la hora de ingresar al palacio Justo Arosemena, Cortizo lo hizo por la parte de atrás del recinto y de la misma forma se retiró, mientras los periodistas esperaban por él, en la entrada principal.

A esta situación se agrega que los alrededores de la Asamblea estuvieron cercados y sin acceso al tráfico vehicular.