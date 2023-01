Libre Postulación: denuncian favoritismo por parte del TE

La aplicación para la recolección de firmas de apoyo para la libre postulación que utilizan los activistas fue desactivada este 1 de enero, denunció la diputada y precandidata presidencial, Zulay Rodríguez.

Rodríguez apuntó al Tribunal Electoral (TE) y consideró la situación como una nueva irregularidad que suma el proceso de recolección y otra intención de atentar contra su precandidatura.

"Si me quieren quitar firmas, háganlo legalmente, pero no están para ayudar a otro candidato", dijo Rodríguez quien manifestó supuestas intenciones por parte del Tribunal Electoral y del Gobierno de apoyar a su contendiente más cercano. "No me ganen con trampa, ganen en las urnas", insistió.

Zulay Rodríguez aseguró que al momento de las suspensión de la aplicación, sumaba cerca de 15 mil firmas sobre el segundo precandidato con la mayoría de firmas recolectadas. La también diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD) indicó que esta acción terminó inhabilitando a más de 97 activistas, reduciendo su equipo a dos personas para la recolección de firmas.

Señaló al Ejecutivo, al procurador encargado Javier Caravallo y al propio Tribunal Electoral de articular en su contra para dejarla fuera de la contienda electoral.

"Tengo pruebas de la persecución que tiene, cómo me quieren quitar votos, cómo me quieren sacar de la carrera, por el solo hecho de haber tenido criterio independiente y cantarles la verdad en la cara", puntualizó Rodríguez.

Rodríguez suma cerca de 68 mil firmas de miembros de todos los partidos y no inscritos, asegura.

Rodríguez no es la única que mira con lupa lo que sucede en el proceso de recolección de firmas de apoyo para las candidaturas por la libre postulación.

El diputado independiente y activista de la Coalición Vamos, Juan Diego Vásquez reconoció diferencias de criterios, establecidas y específicas, con el Tribunal Electoral.

"No estamos buscando que nos den firma o le quiten a los opositores, queremos un proceso justo", indicó Vásquez.

El diputados de la bancada independiente insiste que al final lo que se espera es que los candidatos que consigan las firmas y luego los votos, sean aquellos a los que la ciudadanía decida y no los que los magistrados, un partido político quieran, o por trampa. "Que sea lo que la democracia diga", aseguró.

Juan Diego Vásquez asegura que la gente en todas partes del país están firmando porque creen en el proyecto y porque están cansados de los políticos de siempre.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!