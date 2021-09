Magistrados del Tribunal Electoral se retiran del debate de las reformas electorales

Los magistrados del Tribunal Electoral (TE) a través de una carta enviada a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional dejó claro que ante las modificaciones inconsultas hechas al primer bloque del proyecto de de Ley 544 que busca reformar el Código Electoral, se ha visto obligado a declinar seguir asistiendo a las sesiones legislativas que abordan esta discusión.

Indica el comunicado: "En virtud de que la discusión y aprobación en primer debate del primer bloque del Proyecto de Ley presentado hasta ahora no llenan las expectativas que el Tribunal Electoral, la CNRE (Comisión Nacional de Reformas Electorales) y el paí esperan, y que por mandato del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional no podemos retirar una propuesta de ley que ha sufrido modificaciones en el primer debate, la institución que representamos se ve obligada a declinar seguir asistiendo a las sesiones legislativas porque no puede avalar con su presencia la manera como se están desarrollando tales sesiones y la mayoría de los temas aprobados".

Destaca que su participación se ha visto prácticamente anulada, en vista de que han solicitado en reiteradas ocasiones las reformas que presentó la Asamblea, sin embargo no se las entregaron previamente al debate y fue durante la presentación de estas reformas en la Comisión legislativa donde por insistencia se las entregaron, realizaron un informe sobre éstas y al siguiente día no les permitieron que el Director Nacional de Organización Electoral, rindiera el informe pedido el día anterior por varios comisionados.

Agrega que "el objetivo de toda reforma electoral, como la presente, es mejorar lo que se tiene, no retroceder sobre los avances ya logrados. En ese contexto y como quiera que la mayoria de las propuestas aprobadas al primer bloque, representan un sensible retroceso sobre la profunda e innovadora reforma plasmada en la ley 29 de 2017 y que a la institución que dio origen al proyecto de ley 544 no se le está tomando en cuenta en primer debate, que es cuando mayor consulta debe haber, resulta evidente que el Tribunal Electoral y su equipo técnico no está cumpliendo ninguna función con asistir a los debates de su iniciativa legislativa".

Además señala el Tribunal Electoral que en caso de que las decisiones tomadas en el primer debate continúan con las limitaciones señaladas; "y si el proceso de reforma en curso continúa por el camino que va, lo cual implica un retroceso y detener el avance de la legislación electoral plasmada en el proyecto de ley en discusión, la opinión técnica de este Tribunal, es que es aconsejable organizar las elecciones generales del 5 de mayo de 2024 con el Código Electoral vigente, pero bajo ningún concepto desmejorarlo, con lo cual el Tribunal se opone enfáticamente".

La carta recalca que al magistrado presidente del Tribunal Heriberto Araúz, se le concedió cortesía de sala, luego de insistir en el uso de la palabra pero fue objeto de dos llamados de atención para que concluyera su intervención abruptamente.

Recordó el Tribunal Electoral que ya han vivido una experiencia parecida ocurrida con la Asamblea Nacional de 2009-2014 cuando se vio obligado a retirarse de las sesiones del primer debate.

Las reformas electorales es el producto de sesiones, donde participaron representantes de los partidos político y de la sociedad civil.

