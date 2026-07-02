Más de 150 proyectos de ley están a la espera de segundo debate en la AN

La Asamblea Nacional inició su tercer periodo anual de sesiones ordinarias con 170 proyectos de ley sobre temas portuarios, económicos, sociales, educativos, judiciales y legislativos a la espera de su discusión y aprobación en segundo debate, iniciativas que, según Shirley Castañedas, actual presidenta de este órgano del Estado, serán atendidas con prioridad para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

Entre las iniciativas a discutir destaca la modificación al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (Rori), cambios propuestos por diversas bancadas con el objetivo de fortalecer la transparencia y rendición de cuentas en el Legislativo, pero tras más de 10 años siguen sin concretarse; pese a ello, los diputados guardan la esperanza de que se evalúen en esta legislatura.

Algunos ajustes que se insistirá en introducir a la normativa son la eliminación del voto secreto y beneficios a los que tienen derecho los diputados, descuentos por ausencias injustificadas y respeto al orden cronológico en que son presentadas las iniciativas.

La integración marítima, logística y portuaria a través de un sistema que facilite el intercambio de información entre instituciones públicas y actores privados con el propósito de elevar la competitividad del sector frente a los desafíos actuales también está a la espera del análisis de los 71 diputados.

En materia judicial, figuran el proyecto No. 539, que busca reestructurar el régimen especial de responsabilidad penal, endureciendo las sanciones contra menores de edad, y los cambios a la ley general de pensión alimenticia con el objetivo de que los montos impuestos sean cónsonos con las necesidades del beneficiario.

La Procuraduría General de la Administración, por su parte, permanece pendiente de que se aprueben las actualizaciones a su estatuto, pues considera que es tiempo de identificar la justa dimensión de sus funciones, eliminando todo tipo de contradicciones que pudieran afectar su rol institucional.

Con la finalidad de fiscalizar la cosa pública, también se ha propuesto fortalecer la ley de contrataciones públicas, creando un listado digital de las personas condenadas por delitos contra el Estado, transparentar las gestiones de los servidores de alta jerarquía e incrementar las penas contra "las botellas", personas que devengan un salario, pero no cumplen con sus obligaciones laborales, y sancionar con prisión a quienes realicen dichos nombramientos.'



Entre las modificaciones al reglamento interno de la Asamblea Nacional destacan la eliminación del voto secreto y beneficios a los que tienen derecho los diputados, descuentos por ausencias injustificadas y respeto al orden cronológico en que son presentadas las iniciativas.



Con la finalidad de fiscalizar la cosa pública, también se ha propuesto fortalecer la ley de contrataciones públicas, creando un listado digital de las personas condenadas y sancionadas por delitos contra el Estado.

Aunque las reformas a la ley educativa aún no llegan a la Asamblea para su discusión, los diputados ya han presentado una serie de modificaciones a la normativa actual, como la implementación de un calendario diferenciado según las condiciones climáticas de cada región del país con el propósito de salvaguardar la vida de la comunidad educativa.

Cabe destacar que una de las promesas de la nueva junta directiva de la Asamblea es acelerar, sin distinción, el trámite de los proyectos, por lo que se espera que en los próximos días empiecen a ser abordados en el pleno.