Mayín Correa: 'La Lotería es del pueblo panameño, no de los partidos políticos'

Los miembros de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional prohijaron el proyecto de ley 199 que moderniza la Lotería Nacional de Beneficencia, propuesto por la diputada Mayin Correa.

Los diputados Melchor Herrera, Agustín Sellhorn, Pedro Torres, Gonzalo González, presidente; Dalia Bernal y Edison Broce aprobaron por unanimidad el prohijamiento mostrándose a favor de lograr una nueva ley de la Lotería Nacional.

“No se cómo se maneja una institución con seis leyes vigentes y dos decretos ejecutivos, saben el enredo que es eso, no se cumple ninguna”, explicó Correa.

“Es una institución del Estado panameño, no es de un partido, no es de un individuo, no es de una empresa, es de todos, eso se respeta, eso se cuida, este es un desgreño insoportable”, afirmó Correa.

“Nos propusimos, primero, pensar en los vendedores de lotería, porque en los últimos meses nos dimos cuenta que había mucho dinero que se va por manos que no debe irse, y lo peor de todo es que no vimos a nadie preso”, señaló Correa.

Sobre el objetivo de su propuesta, manifestó que “éste anteproyecto de ley, lo que está haciendo es ordenando una institución con reglas del juego claras sin mucha complicación, pero fuertes”.

“A los billeteros se les va a aumentar la comisión, pero, se va a castigar muy fuerte por vender chances casados, por estar vendiendo por todo el país a precios diferentes”, añadió.

Además, indicó que “hay una ley vigente de 1914, ciento ocho años, ustedes saben los cambios que se han dado en el manejo del dinero a través de la tecnología”.

“Sí, hay que modernizar la institución no podemos seguir con una institución que tiene leyes de ciento ocho años, esto no puede ser”, sentenció.

La diputada mencionó que la institución fue creada para ayudar a los pobres y necesitados: “Una institución que se creó para ayudar a los más pobres, ayudar a las mujeres que no lograron educarse que venden lotería y con eso mantienen su hogar, hombres o mujeres, no para enriquecer a políticos”.

“Esta ley trata que la institución sea manejada por administradores que no se la entreguen al partido político para que lo coja como que fuera parte de su partido, esto no puede seguir”, señaló.

“Este anteproyecto, que lo considero revolucionario, no es un proyectito cosmético, no, no, me estoy yendo a la profundidad de la institución”, reiteró.

El proyecto establece un aumento al ingreso de los billeteros en 20%.

En el proyecto se eliminan los chances casados y se busca establecer un solo precio para chances y billetes a nivel nacional.

Correa dijo esperar que los comisionados la aprueben en primer debate, y luego sea aprobada por el pleno legislativo, para que sea ley de la República.

