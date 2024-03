Mayín Correa pide un alto al 'juego de las inhabilitaciones'

"Salgan a buscar sus votos y paren el juego de inhabilitaciones", dijo la diputada Mayín Correa sobre la admisibilidad por parte del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Arrocha, de un recurso de inconstitucionalidad en contra de la candidatura presidencial de José Raúl Mulino.

Para Correa se trata de una "demanda absurda" para intentar inhabilitar a Mulino, quien lidera las intenciones de votos para las elecciones del 5 de mayo próximo.

La nueva encuesta, que realizó la reconocida firma Gallup Panamá entre el 27 al 29 de febrero, reveló que Mulino, respaldado por los partidos Realizando Metas y Alianza, también ganaría las próximas elecciones.

La diputada señaló directamente al candidato presidencial Rómulo Roux de estar detrás de las acciones en contra del candidato presidencial de la alianza Realizando Metas (RM) - Partido Alianza.

La admisibilidad por parte del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Olmedo Arrocha, de un recurso de inconstitucionalidad en contra de la candidatura presidencial de José Raúl Mulino, continúa generando reacciones.

Correa apeló a una decisión donde se respete la democracia.

El alcance, las intervención e injerencia de la justicia ordinaria en la justicia electoral despertó la preocupación de los magistrados del Tribunal Electoral quienes ya consideran que el tema debe ser objeto de análisis en reformas constitucionales.

Reconocidos juristas no simpatizantes con los partidos que avalan la candidatura de José Raúl Mulino, han sostenido y sustentado que por la vía de la inconstitucionalidad no se puede inhabilitar al candidato, hacer esto no es la vía correcta en democracia y podría peligrar las elecciones, recordó el abogado Ángel Calderón.

Mediante el acuerdo de pleno 11-1 del 4 de marzo de 2024, el Tribunal Electoral inhabilitó a Ricardo Martinelli como candidato presidencial por la alianza RM-Alianza y acordaron que José Raúl Mulino ocuparía la casilla de ambos colectivos como candidato a presidente, sin vicepresidente.

Tal como lo establece el artículo 2563 del Código Judicial, una vez admitida la demanda de inconstitucionalidad, se le corrió traslado la mañana de este miércoles 13 de marzo de 2024, al Procurador General de la Nación, para que emita concepto, dentro de un término no mayor de 10 días.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!