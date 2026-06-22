Países abogan por una mayor integración regional

La comunidad internacional, durante su encuentro en Panamá en el marco de la conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico ideado por el prócer venezolano Simón Bolívar y la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), se comprometió a fortalecer el multilateralismo para hacer frente a los desafíos conjuntos.

La región hispanoamericana, según el canciller Javier Martínez-Acha, ve con "gran preocupación" las amenazas que suponen el crimen organizado y el narcotráfico; no obstante, están dispuestos a cooperar para combatir estos delitos a través de los recursos que les ofrece la Constitución.

"Hay un consenso total de ayudarnos con todos los instrumentos que nos da el Estado de derecho para vencer ese flagelo que afecta a todos nuestros países", dijo.

Las autoridades recordaron que, mediante la cooperación internacional, se han consolidado acuerdos de paz, acompañado democracias y construido mecanismos de soluciones a controversias que evitaron conflictos entre países hermanos; por ello, pese a los años y avances tecnológicos, se debe seguir apostando a este modelo en defensa de la democracia.

Un sistema que, de acuerdo con el presidente José Raúl Mulino, no puede limitarse a la celebración de elecciones; al contrario, debe ser parte de la vida cotidiana de los ciudadanos.

Panamá, con motivo de la celebración, también recibió ayer lunes las actas originales del Congreso Anfictiónico de 1826 y se comprometió a difundir y promover su significado para el regionalismo latinoamericano.

El Ejecutivo sostuvo encuentros individuales con diversos representantes internacionales, entre ellos, los presidentes de Colombia y Honduras, Gustavo Petro y Nasry Asfura, respectivamente, quienes coincidieron en la necesidad de afianzar sus relaciones bilaterales para lograr mayor integración regional, sobre todo en temas económicos.

1826

año en que el prócer venezolano Simón Bolívar convocó el Congreso Anfictiónico por primera vez. 56

número de la asamblea de la (OEA) que se desarrolla en Panamá.

La embajadora de Panamá ante la OEA, Ana Irene Delgado, adelantó que, en la sesión de este martes, el ente abordará la situación de Bolivia, Haití y Venezuela, países que atraviesan conflictos políticos, económicos y sociales internos en perjuicio de sus pobladores.

La agenda también incluye un foro de jóvenes y reuniones de sociedad civil en las que participarán los organismos especializados que integran la agrupación, como el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre otros.

Destacó que es la tercera vez que Panamá acoge dicho evento; ya lo había realizado en 1996 y 2007, lo que lo convierte en una de las sedes más habituales de la conferencia hemisférica.

"Estamos frente a un momento histórico, Panamá es sede de la Asamblea número 56 de Estados Americanos precisamente dos siglos después de que en el año 1826 el libertador Simón Bolívar convocó a los países para fortalecer el multilateralismo, la democracia y la seguridad", dijo Delgado en entrevista a Noticias AM.