Panamá pide a China 'respetar la separación de poderes' ante reclamo por puertos

Panamá y China vuelven a cruzar opiniones por el fallo de inconstitucionalidad al contrato de Panama Ports Company sobre los puertos de Balboa y Cristóbal y la retención de buques, esta vez durante la sesión plenaria de la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrada ayer, martes, en el país.

Xie Feng, observador permanente de la nación asiática ante el organismo, durante su intervención no solo reiteró el rechazo de China a la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sino que también solicitó a las autoridades panameñas corregir este error.

El diplomático aseguró que estas acciones debilitan la confianza de los inversionistas en Panamá y negó que la detención de naves en puertos chinos guarde relación con la "toma" de las terminales portuarias.

Explicó que las inspecciones obedecen a que las embarcaciones con bandera local se han visto involucradas en cinco accidentes marítimos; por ello, se han reforzado las evaluaciones técnicas sin ninguna fijación en particular.

Ante las declaraciones de Feng, el canciller Javier Martínez-Acha salió al paso aclarando que su país, a diferencia de China, es una democracia en la que existe la separación de poderes; por tanto, respetará el dictamen de la Corte.

"Tengo que decirle que Panamá respeta sus relaciones diplomáticas con todos los países, pero mi país, mi Gobierno y mi presidente respetan mucho más nuestra Constitución", dijo.

Recalcó que el fallo de la CSJ fue claro al señalar que la renovación de la concesión portuaria incumplió los requisitos establecidos, aunque los representantes del país asiático no quieran entenderlo, pues en varias ocasiones le pidieron que interviniera ante la decisión de este órgano del Estado.



El canciller Javier Martínez-Acha reveló que las autoridades chinas, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), le pidieron que interviniera en su decisión.



El 55% de los buques detenidos en puertos chinos son de bandera panameña.



Panamá, precisó el canciller, no desea entrar en un escenario de rivalidades de superpotencias. Su política exterior siempre ha sido independiente y respetuosa.



Aprovechó su intervención en la Asamblea General de la OEA para solicitar a Panamá corregir su error.

El canciller mencionó que el país valora su relación con China e invitó al diplomático a conversar sobre sus diferencias en igualdad de condiciones a fin de que se resuelvan las fricciones entre ambas naciones.

Aunque Martínez-Acha reconoció que China tiene total libertad de realizar las inspecciones que considere necesarias en sus puertos, aprovechó la oportunidad para hacer del conocimiento de la audiencia internacional que el número de detenciones a buques de bandera panameña en sus puertos sobrepasa con creces el de terminales cercanas.

"El incremento es sustancialmente superior a lo que existía antes del fallo de la Corte Suprema de Justicia", subrayó.

Panamá, precisó el funcionario, no desea entrar en un escenario de rivalidades de superpotencias. Su política exterior siempre ha sido independiente y respetuosa.

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Finalizó su respuesta dejando claro que, aunque el Gobierno reconoce la importancia de la relación con la República Popular China y valora los canales de comunicación diplomática que se han abierto recientemente, su obligación constitucional es defender los intereses de Panamá.