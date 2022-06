Pedro Miguel González reniega del gobierno de Cortizo y considera que Carrizo sufre un desgaste innecesario

El Secretario General del PRD, saliente Pedro Miguel González renegó del actual gobierno de Laurentino Cortizo, a la vez que dijo que el vicepresidente José Gabriel Carrizo es una figura que ha sufrido un desgaste innecesario.

"Este no es un gobierno del PRD, este es un gobierno en el que hay miembros del PRD liderizando, pero que no obedecen a la institución, no responden a la institución", expresó.

Explicó que como dirigentes hicieron el trabajo para tener una mesa nivelada y que todos los candidatos compitieran con igualdad de condiciones y después tuvieron la jerarquía y autoridad para recorrer al país y unificar el partido entorno a ese candidato que fue Laurentino Cortizo.

Manifestó que Cortizo es una especie de offsider, "una especie de Mauricio Funes en El Salvador para el FMLN, una fórmula para regresar con un independiente al poder y posteriormente tener un candidato de la institución, alguien que crea en la institución, porque lo que ha ocurrido quizás no sea de mala fe de Cortizo o Carrizo es que ellos no comprenden como opera un partido político y puedo decir con categoría".

En declaraciones al programa Radiografía, González señaló que "cuando tú gobiernas y tú comprometes a la organización política que te dio los votos, las decisiones que tomas las haces consultando y dirigiendo el país con la organización política como lo hizo Pérez Balladares o Martín Torrijos, eso no es lo que hemos tenido en estos tres años y ellos lograron colocar un nuevo Secretario General que va a tener muchas limitaciones por cierto porque no tiene mayoría en el CEN".

El exdiputado dijo que espera que puedan armonizar con los otros seis miembros que llegaron navegando contra la corriente y puedan articular una estrategia para que puedan hacer lo que no hemos hecho durante estos tres años.

Considera que el proyecto político que surgió desde el principio, con José Gabriel Carrizo fue un error garrafal, ya que se puso la carreta adelante de los bueyes desde el minuto cero en el 2019-2020.

"Creo que a él como figura política le ha hecho daño, le ha generado un desgastes innecesario, y prácticamente lo descalifica para ser un candidato con posibilidades de triunfo, no es un precandidato o candidato que pueda ganar porque en efecto el Gobierno tiene muchas herramientas así como las tuvo en el Congreso lo puede tener en las elecciones primarias, pero creo que los torrijistas y los miembros del partido que hoy somos alrededor de 700 mil y el próximo año, posiblemente de este ejercicio que vamos a tener, seremos más de 800 mil los panameños que debemos decidir quién será nuestro candidato (a) presidencial no tenemos porque atar nuestra suerte a una sola persona, creo que nosotros podemos elegir aquel compañero(a) que pueda representarnos con mayor posibilidad de triunfo en las elecciones de mayo de 2024", planteó.

El dirigente indicó que si bien ha mencionado al expresidente Martín Torrijos y a la exministra de Salud Rosario Turner, considera que dentro del PRD hay mucha gente con el perfil que pudieran representar un genuino y auténtico liderazgo torrijista, porque el que hay en este momento no lo es.

A juicio de Pedro Miguel González, como partido se cometió un error que no pueden volver a cometer, y es que la próxima vez que el PRD llegue al poder debe hacerlo con un liderazgo que esté comprometido con la visión del Torrijismo y del proyecto político máxime que en este caso existe una propuesta a mediano y largo plazo como es la visión 20-50 que en muchas de las decisiones que se han tomado en este gobierno se han hecho en contrapelo a lo que plantea ese proyecto, es decir no fue lo que no se planteó en campaña.

Denunció que el actual gobierno ha defendido el estatus quo en detrimento del país. Dentro de ese estatus quo desde su punto de vista los sectores estratégicos del desarrollo nacional energía, telecomunicaciones, transporte , turismo y minería, entre otros.

Considera que en Panamá como en muchos países de la región los sectores estratégicos del desarrollo nacional están secuestrados por el capital transnacional ya que el país no recibe los beneficios que debería producto del uso de los recursos naturales; y así poder tener el sistema educativo, el sistema de salud y los servicios públicos que brindarían una sociedad de bienestar.

