Poco interés muestra la población en temas políticos

Si bien cifras del Tribunal Electoral reflejan que el 55.8% del registro electoral está inscrito en partidos políticos, en la encuesta de Gallup Panamá elaborada para el Grupo Epasa indica que la mayor parte de la población no le interesa los asuntos políticos del país.

Durante los últimos cinco meses del presente año ha sido una tendencia a mostrar poco interés en temas políticos, sobre todo entre quienes han visto su situación económica desmejorar.

Según se refleja en la encuesta, la poca atención a los asuntos políticos se debe principalmente a la decepción con los líderes actuales, así como un desinterés en general hacia esta temática.

Para el mes de octubre, el 62% dijo que no le interesa los asuntos políticos, mientras que un 36% que sí le interesa y un 2% no sabe o no respondió.

En ese sentido, el 41% señala que se ha decepcionado, 39% que simplemente no le interesa, 9% no entiende de política, 8% no cree que aporte soluciones y 3% otra razón.

Dicha encuesta también saca a relucir que no hay mayor simpatía con los partidos políticos. Entre aquellos que sí muestran preferencias, son las personas con estudios superiores o menores de 24 años las que más afirman no tener interés con algún colectivo político. Quienes indican sí tener simpatías con alguna agrupación, la mayoría tiende a mencionar que es gracias a los líderes de estos partidos que ellos expresan su preferencia, tomando en consideración lo que estos proponen.

El 75% dice que no simpatiza con ninguna agrupación política y el 25% que sí simpatiza.

Sobre qué lo llevó a inscribirse en un partido político, 38% sus líderes, 25% sus propuestas, 9% que era un requisito para algo, 6% decisión propia, 6% por familia o amigo; 5% le ofrecieron algo, 11% no está inscrita.

En este estudio se deja claro que la ciudadanía no confía nada en el número de nuevos miembros que reporta el PRD. El nivel de incredulidad se intensifica entre aquellos con al menos un año de estudios medios o universitarios, especialmente porque, para la mayoría, las nuevas inscripciones son reflejo de clientelismo político y no de pertenecer a la agrupación por convicción.

Al respecto, el 51% cree que se inscribieron por clientelismo; 40% por convicción, si son del PRD; 9% no sabe o no respondió.

El porcentaje de respuestas quedó asó: El 57% no confía nada en la cantidad de nuevo miembros del PRD, 27% confía poco, 8% confía algo, 5 confía mucho y 3 no sabe o no respondió.

Si bien la mayoría de los encuestados dijo no tener simpatía por partidos políticos, los pocos que sí tienen preferencias políticas, la mayor parte por el PRD y Realizando Metas (RM), luego Cambio Democrático y el Partido Panameñista.

Los seguidores del PRD se encuentran proporcionalmente más entre los mayores de 40 años con un nivel educativo medio o bajo, mientras que los de RM están mejor posicionados en aquellos entre los 25 y 39 años que han visto desmejorar las finanzas en sus hogares.

De los que tienen partidos políticos de su preferencia, el 10% dijo que el PRD, igual porcentaje con RM, 3% CD, 2% Partido Panameñista y 1% otros, 73% ninguno.

El universo encuestado dejo claro que ell candidato es lo más importante a la hora de votar, manteniéndose estable esta manera de pensar en la población. Esto lo afirman mayoritariamente las personas que tienen estudios superiores, opositores al PRD o aquellos que no muestran preferencias partidarias.

El 77% cree que lo importante al votar es el candidato, 18% partido que representa, 5% no sabe o no respondió.

Mientras que si las elecciones fueran hoy, el partido Realizando Metas sería por el cual la mayor cantidad de entrevistados menciona votaría. Esta opción sería la más escogida por quienes viven en la zona metropolitana y también las que han visto desmejorar su situación económica en el último año.

El tema más importante para decidir el voto es la confianza que tengan los ciudadanos en el que los candidatos cumplirán con lo que prometen en campaña.

El 31% RM, 18% independiente, 13% CD, 11% PRD, 5% Partido Panameñista, 5% Movimiento Otro Camino, 1% otro, 8% ninguno, 8% no sabe o no respondió.

Para el estudio se aplicaron 1,200 entrevistas, entre el 20 y 26 de octubre del 2022. El cuestionario se hizo cara a cara, en el hogar del informante, utilizando una muestra representativa de la población adulta en todo el país. Los resultados tienen un margen de error de 2.8 puntos.

"Las encuestas son estudios de opinión sujetos a no reflejar la certeza de los resultados".

